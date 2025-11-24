Ledgity Token (LDY)-prisforutsigelse (USD)

Få Ledgity Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LDY vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ledgity Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Ledgity Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ledgity Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008207 i 2025. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ledgity Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008618 i 2026. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LDY for 2027 $ 0.009049 med en 10.25% vekstrate. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LDY for 2028 $ 0.009501 med en 15.76% vekstrate. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LDY for 2029 $ 0.009976 med en 21.55% vekstrate. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LDY for 2030 $ 0.010475 med en 27.63% vekstrate. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ledgity Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017063. Ledgity Token (LDY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ledgity Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027795. År Pris Vekst 2025 $ 0.008207 0.00%

2026 $ 0.008618 5.00%

2027 $ 0.009049 10.25%

2028 $ 0.009501 15.76%

2029 $ 0.009976 21.55%

2030 $ 0.010475 27.63%

2031 $ 0.010999 34.01%

2032 $ 0.011549 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.012126 47.75%

2034 $ 0.012733 55.13%

2035 $ 0.013369 62.89%

2036 $ 0.014038 71.03%

2037 $ 0.014740 79.59%

2038 $ 0.015477 88.56%

2039 $ 0.016251 97.99%

2040 $ 0.017063 107.89% Vis mer Kortsiktig Ledgity Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.008207 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.008209 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.008215 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.008241 0.41% Ledgity Token (LDY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LDY November 24, 2025(I dag) er $0.008207 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ledgity Token (LDY) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LDY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008209 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ledgity Token (LDY) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LDY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008215 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ledgity Token (LDY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LDY $0.008241 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ledgity Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 303.59K$ 303.59K $ 303.59K Opplagsforsyning 37.02M 37.02M 37.02M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste LDY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LDY en sirkulerende forsyning på 37.02M og total markedsverdi på $ 303.59K. Se LDY livepris

Ledgity Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ledgity Token direktepris, er gjeldende pris for Ledgity Token 0.008207USD. Den sirkulerende forsyningen av Ledgity Token(LDY) er 37.02M LDY , som gir den en markedsverdi på $303,589 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 4.34% $ 0.000341 $ 0.008357 $ 0.007862

7 dager 15.94% $ 0.001308 $ 0.008689 $ 0.006673

30 dager -18.02% $ -0.001479 $ 0.008689 $ 0.006673 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ledgity Token vist en prisbevegelse på $0.000341 , noe som gjenspeiler en 4.34% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ledgity Token handlet på en topp på $0.008689 og en bunn på $0.006673 . Det så en prisendring på 15.94% . Denne nylige trenden viser potensialet til LDY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ledgity Token opplevd en -18.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001479 av dens verdi. Dette indikerer at LDY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Ledgity Token (LDY) prisforutsigelsesmodul? Ledgity Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LDY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ledgity Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LDY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ledgity Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LDY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LDY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ledgity Token.

Hvorfor er LDY-prisforutsigelse viktig?

LDY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LDY nå? I følge dine forutsigelser vil LDY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LDY neste måned? I følge Ledgity Token (LDY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LDY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LDY koste i 2026? Prisen på 1 Ledgity Token (LDY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LDY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LDY i 2027? Ledgity Token (LDY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LDY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LDY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ledgity Token (LDY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LDY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ledgity Token (LDY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LDY koste i 2030? Prisen på 1 Ledgity Token (LDY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LDY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LDY i 2040? Ledgity Token (LDY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LDY innen 2040.