Basert på forutsigelsen din, kan League of Ancients potensielt se en vekst på %0,00. Den kan nå en handelspris på $ 0,001060 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan League of Ancients potensielt se en vekst på %5,00. Den kan nå en handelspris på $ 0,001113 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOA for 2027 $ 0,001169 med en %10,25 vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOA for 2028 $ 0,001227 med en %15,76 vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOA for 2029 $ 0,001289 med en %21,55 vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOA for 2030 $ 0,001353 med en %27,63 vekstrate.

I 2040 kan prisen på League of Ancients potensielt se en vekst på %107,89. Den kan nå en handelspris på $ 0,002204.

I 2050 kan prisen på League of Ancients potensielt se en vekst på %238,64. Den kan nå en handelspris på $ 0,003591.