Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Last USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Last USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Last USD (USDXL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Last USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.986161 i 2025. Last USD (USDXL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Last USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0354 i 2026. Last USD (USDXL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDXL for 2027 $ 1.0872 med en 10.25% vekstrate. Last USD (USDXL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDXL for 2028 $ 1.1416 med en 15.76% vekstrate. Last USD (USDXL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDXL for 2029 $ 1.1986 med en 21.55% vekstrate. Last USD (USDXL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDXL for 2030 $ 1.2586 med en 27.63% vekstrate. Last USD (USDXL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Last USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0501. Last USD (USDXL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Last USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3394. År Pris Vekst 2025 $ 0.986161 0.00%

2026 $ 1.0354 5.00%

2027 $ 1.0872 10.25%

2028 $ 1.1416 15.76%

2029 $ 1.1986 21.55%

2030 $ 1.2586 27.63%

2031 $ 1.3215 34.01%

2032 $ 1.3876 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4570 47.75%

2034 $ 1.5298 55.13%

2035 $ 1.6063 62.89%

2036 $ 1.6866 71.03%

2037 $ 1.7710 79.59%

2038 $ 1.8595 88.56%

2039 $ 1.9525 97.99%

2040 $ 2.0501 107.89% Vis mer Kortsiktig Last USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.986161 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.986296 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.987106 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.990213 0.41% Last USD (USDXL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USDXL September 21, 2025(I dag) er $0.986161 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Last USD (USDXL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USDXL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.986296 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Last USD (USDXL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USDXL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.987106 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Last USD (USDXL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USDXL $0.990213 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Last USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Opplagsforsyning 3.20M 3.20M 3.20M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste USDXL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har USDXL en sirkulerende forsyning på 3.20M og total markedsverdi på $ 3.21M. Se USDXL livepris

Last USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Last USD direktepris, er gjeldende pris for Last USD 0.986161USD. Den sirkulerende forsyningen av Last USD(USDXL) er 3.20M USDXL , som gir den en markedsverdi på $3,205,013 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.25% $ -0.002473 $ 0.992066 $ 0.981044

7 dager -0.65% $ -0.006503 $ 1.0080 $ 0.978852

30 dager -2.35% $ -0.023250 $ 1.0080 $ 0.978852 24-timers ytelse De siste 24 timene har Last USD vist en prisbevegelse på $-0.002473 , noe som gjenspeiler en -0.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Last USD handlet på en topp på $1.0080 og en bunn på $0.978852 . Det så en prisendring på -0.65% . Denne nylige trenden viser potensialet til USDXL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Last USD opplevd en -2.35% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.023250 av dens verdi. Dette indikerer at USDXL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Last USD (USDXL) prisforutsigelsesmodul? Last USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USDXL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Last USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USDXL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Last USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USDXL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USDXL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Last USD.

Hvorfor er USDXL-prisforutsigelse viktig?

USDXL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

