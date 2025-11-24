Basert på forutsigelsen din, kan Kwenta potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 10.72 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Kwenta potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 11.2560 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KWENTA for 2027 $ 11.8188 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KWENTA for 2028 $ 12.4097 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KWENTA for 2029 $ 13.0302 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KWENTA for 2030 $ 13.6817 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Kwenta potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 22.2861.

I 2050 kan prisen på Kwenta potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 36.3017.