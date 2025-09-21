Krypton DAO (KRD)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Krypton DAO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Krypton DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Krypton DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005647 i 2025. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Krypton DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005930 i 2026. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KRD for 2027 $ 0.006226 med en 10.25% vekstrate. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KRD for 2028 $ 0.006537 med en 15.76% vekstrate. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KRD for 2029 $ 0.006864 med en 21.55% vekstrate. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KRD for 2030 $ 0.007208 med en 27.63% vekstrate. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Krypton DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011741. Krypton DAO (KRD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Krypton DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019125. År Pris Vekst 2025 $ 0.005647 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005648 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005653 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005670 0.41% Krypton DAO (KRD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KRD September 21, 2025(I dag) er $0.005647 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Krypton DAO (KRD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KRD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005648 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Krypton DAO (KRD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KRD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005653 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Krypton DAO (KRD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KRD $0.005670 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Krypton DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 578.65K$ 578.65K $ 578.65K Opplagsforsyning 102.46M 102.46M 102.46M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KRD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KRD en sirkulerende forsyning på 102.46M og total markedsverdi på $ 578.65K. Se KRD livepris

Krypton DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Krypton DAO direktepris, er gjeldende pris for Krypton DAO 0.005647USD. Den sirkulerende forsyningen av Krypton DAO(KRD) er 102.46M KRD , som gir den en markedsverdi på $578,654 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.08% $ -0.000240 $ 0.005948 $ 0.005587

7 dager -25.84% $ -0.001459 $ 0.010538 $ 0.005647

30 dager -45.68% $ -0.002580 $ 0.010538 $ 0.005647 24-timers ytelse De siste 24 timene har Krypton DAO vist en prisbevegelse på $-0.000240 , noe som gjenspeiler en -4.08% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Krypton DAO handlet på en topp på $0.010538 og en bunn på $0.005647 . Det så en prisendring på -25.84% . Denne nylige trenden viser potensialet til KRD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Krypton DAO opplevd en -45.68% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002580 av dens verdi. Dette indikerer at KRD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Krypton DAO (KRD) prisforutsigelsesmodul? Krypton DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KRD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Krypton DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KRD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Krypton DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KRD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KRD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Krypton DAO.

Hvorfor er KRD-prisforutsigelse viktig?

KRD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KRD nå? I følge dine forutsigelser vil KRD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KRD neste måned? I følge Krypton DAO (KRD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KRD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KRD koste i 2026? Prisen på 1 Krypton DAO (KRD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KRD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KRD i 2027? Krypton DAO (KRD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KRD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KRD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Krypton DAO (KRD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KRD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Krypton DAO (KRD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KRD koste i 2030? Prisen på 1 Krypton DAO (KRD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KRD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KRD i 2040? Krypton DAO (KRD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KRD innen 2040. Registrer deg nå