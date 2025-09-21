Kroak on Kaspa (KROAK)-prisforutsigelse (USD)

Få Kroak on Kaspa prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KROAK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kroak on Kaspa % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Kroak on Kaspa-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kroak on Kaspa potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000612 i 2025. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kroak on Kaspa potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000643 i 2026. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KROAK for 2027 $ 0.000675 med en 10.25% vekstrate. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KROAK for 2028 $ 0.000709 med en 15.76% vekstrate. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KROAK for 2029 $ 0.000744 med en 21.55% vekstrate. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KROAK for 2030 $ 0.000782 med en 27.63% vekstrate. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kroak on Kaspa potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001273. Kroak on Kaspa (KROAK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kroak on Kaspa potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002075. År Pris Vekst 2025 $ 0.000612 0.00%

2026 $ 0.000643 5.00%

2027 $ 0.000675 10.25%

2028 $ 0.000709 15.76%

2029 $ 0.000744 21.55%

2030 $ 0.000782 27.63%

2031 $ 0.000821 34.01%

2032 $ 0.000862 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000905 47.75%

2034 $ 0.000950 55.13%

2035 $ 0.000998 62.89%

2036 $ 0.001048 71.03%

2037 $ 0.001100 79.59%

2038 $ 0.001155 88.56%

2039 $ 0.001213 97.99%

2040 $ 0.001273 107.89% Vis mer Kortsiktig Kroak on Kaspa-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000612 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000612 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000613 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000615 0.41% Kroak on Kaspa (KROAK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KROAK September 21, 2025(I dag) er $0.000612 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kroak on Kaspa (KROAK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KROAK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000612 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kroak on Kaspa (KROAK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KROAK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000613 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kroak on Kaspa (KROAK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KROAK $0.000615 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kroak on Kaspa prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 422.82K$ 422.82K $ 422.82K Opplagsforsyning 690.00M 690.00M 690.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KROAK-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KROAK en sirkulerende forsyning på 690.00M og total markedsverdi på $ 422.82K. Se KROAK livepris

Kroak on Kaspa Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kroak on Kaspa direktepris, er gjeldende pris for Kroak on Kaspa 0.000612USD. Den sirkulerende forsyningen av Kroak on Kaspa(KROAK) er 690.00M KROAK , som gir den en markedsverdi på $422,817 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.20% $ 0 $ 0.000626 $ 0.000600

7 dager -2.65% $ -0.000016 $ 0.000647 $ 0.000582

30 dager 2.58% $ 0.000015 $ 0.000647 $ 0.000582 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kroak on Kaspa vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.20% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kroak on Kaspa handlet på en topp på $0.000647 og en bunn på $0.000582 . Det så en prisendring på -2.65% . Denne nylige trenden viser potensialet til KROAK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kroak on Kaspa opplevd en 2.58% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000015 av dens verdi. Dette indikerer at KROAK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Kroak on Kaspa (KROAK) prisforutsigelsesmodul? Kroak on Kaspa-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KROAK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kroak on Kaspa det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KROAK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kroak on Kaspa. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KROAK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KROAK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kroak on Kaspa.

Hvorfor er KROAK-prisforutsigelse viktig?

KROAK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KROAK nå? I følge dine forutsigelser vil KROAK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KROAK neste måned? I følge Kroak on Kaspa (KROAK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KROAK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KROAK koste i 2026? Prisen på 1 Kroak on Kaspa (KROAK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KROAK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KROAK i 2027? Kroak on Kaspa (KROAK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KROAK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KROAK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kroak on Kaspa (KROAK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KROAK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kroak on Kaspa (KROAK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KROAK koste i 2030? Prisen på 1 Kroak on Kaspa (KROAK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KROAK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KROAK i 2040? Kroak on Kaspa (KROAK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KROAK innen 2040.