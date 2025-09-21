KNOX Dollar (KNOX)-prisforutsigelse (USD)

Få KNOX Dollar prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KNOX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på KNOX Dollar % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon KNOX Dollar-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan KNOX Dollar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.079 i 2025. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan KNOX Dollar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1329 i 2026. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNOX for 2027 $ 1.1895 med en 10.25% vekstrate. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNOX for 2028 $ 1.2490 med en 15.76% vekstrate. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNOX for 2029 $ 1.3115 med en 21.55% vekstrate. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNOX for 2030 $ 1.3771 med en 27.63% vekstrate. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KNOX Dollar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.2431. KNOX Dollar (KNOX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KNOX Dollar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.6538. År Pris Vekst 2025 $ 1.079 0.00%

2026 $ 1.1329 5.00%

2027 $ 1.1895 10.25%

2028 $ 1.2490 15.76%

2029 $ 1.3115 21.55%

2030 $ 1.3771 27.63%

2031 $ 1.4459 34.01%

2032 $ 1.5182 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5941 47.75%

2034 $ 1.6738 55.13%

2035 $ 1.7575 62.89%

2036 $ 1.8454 71.03%

2037 $ 1.9377 79.59%

2038 $ 2.0346 88.56%

2039 $ 2.1363 97.99%

2040 $ 2.2431 107.89% Vis mer Kortsiktig KNOX Dollar-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.079 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0791 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0800 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0834 0.41% KNOX Dollar (KNOX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KNOX September 21, 2025(I dag) er $1.079 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. KNOX Dollar (KNOX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KNOX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0791 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. KNOX Dollar (KNOX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KNOX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0800 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. KNOX Dollar (KNOX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KNOX $1.0834 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende KNOX Dollar prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 47.48K$ 47.48K $ 47.48K Opplagsforsyning 44.01K 44.01K 44.01K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KNOX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KNOX en sirkulerende forsyning på 44.01K og total markedsverdi på $ 47.48K. Se KNOX livepris

KNOX Dollar Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for KNOX Dollar direktepris, er gjeldende pris for KNOX Dollar 1.079USD. Den sirkulerende forsyningen av KNOX Dollar(KNOX) er 44.01K KNOX , som gir den en markedsverdi på $47,480 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.68% $ 0.007252 $ 1.08 $ 1.071

7 dager 0.24% $ 0.002630 $ 1.0797 $ 1.0578

30 dager 1.98% $ 0.021367 $ 1.0797 $ 1.0578 24-timers ytelse De siste 24 timene har KNOX Dollar vist en prisbevegelse på $0.007252 , noe som gjenspeiler en 0.68% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har KNOX Dollar handlet på en topp på $1.0797 og en bunn på $1.0578 . Det så en prisendring på 0.24% . Denne nylige trenden viser potensialet til KNOX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har KNOX Dollar opplevd en 1.98% endring, som gjenspeiler omtrent $0.021367 av dens verdi. Dette indikerer at KNOX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer KNOX Dollar (KNOX) prisforutsigelsesmodul? KNOX Dollar-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KNOX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for KNOX Dollar det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KNOX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til KNOX Dollar. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KNOX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KNOX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til KNOX Dollar.

Hvorfor er KNOX-prisforutsigelse viktig?

KNOX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KNOX nå? I følge dine forutsigelser vil KNOX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KNOX neste måned? I følge KNOX Dollar (KNOX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KNOX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KNOX koste i 2026? Prisen på 1 KNOX Dollar (KNOX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KNOX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KNOX i 2027? KNOX Dollar (KNOX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KNOX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KNOX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil KNOX Dollar (KNOX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KNOX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil KNOX Dollar (KNOX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KNOX koste i 2030? Prisen på 1 KNOX Dollar (KNOX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KNOX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KNOX i 2040? KNOX Dollar (KNOX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KNOX innen 2040.