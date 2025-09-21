Knit Finance (KFT)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Knit Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Knit Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Knit Finance (KFT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Knit Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003459 i 2025. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Knit Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003632 i 2026. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KFT for 2027 $ 0.003814 med en 10.25% vekstrate. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KFT for 2028 $ 0.004004 med en 15.76% vekstrate. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KFT for 2029 $ 0.004204 med en 21.55% vekstrate. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KFT for 2030 $ 0.004415 med en 27.63% vekstrate. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Knit Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007191. Knit Finance (KFT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Knit Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011714. År Pris Vekst 2025 $ 0.003459 0.00%

2026 $ 0.003632 5.00%

2027 $ 0.003814 10.25%

2028 $ 0.004004 15.76%

2029 $ 0.004204 21.55%

2030 $ 0.004415 27.63%

2031 $ 0.004635 34.01%

2032 $ 0.004867 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005111 47.75%

2034 $ 0.005366 55.13%

2035 $ 0.005635 62.89%

2036 $ 0.005916 71.03%

2037 $ 0.006212 79.59%

2038 $ 0.006523 88.56%

2039 $ 0.006849 97.99%

2040 $ 0.007191 107.89% Vis mer Kortsiktig Knit Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003459 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003459 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003462 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003473 0.41% Knit Finance (KFT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KFT September 21, 2025(I dag) er $0.003459 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Knit Finance (KFT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KFT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003459 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Knit Finance (KFT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KFT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003462 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Knit Finance (KFT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KFT $0.003473 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Knit Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 176.20K$ 176.20K $ 176.20K Opplagsforsyning 50.93M 50.93M 50.93M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KFT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KFT en sirkulerende forsyning på 50.93M og total markedsverdi på $ 176.20K. Se KFT livepris

Knit Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Knit Finance direktepris, er gjeldende pris for Knit Finance 0.003459USD. Den sirkulerende forsyningen av Knit Finance(KFT) er 50.93M KFT , som gir den en markedsverdi på $176,200 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 15.21% $ 0.000456 $ 0.004101 $ 0.003001

7 dager 9.70% $ 0.000335 $ 0.004003 $ 0.002914

30 dager 6.84% $ 0.000236 $ 0.004003 $ 0.002914 24-timers ytelse De siste 24 timene har Knit Finance vist en prisbevegelse på $0.000456 , noe som gjenspeiler en 15.21% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Knit Finance handlet på en topp på $0.004003 og en bunn på $0.002914 . Det så en prisendring på 9.70% . Denne nylige trenden viser potensialet til KFT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Knit Finance opplevd en 6.84% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000236 av dens verdi. Dette indikerer at KFT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Knit Finance (KFT) prisforutsigelsesmodul? Knit Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KFT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Knit Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KFT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Knit Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KFT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KFT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Knit Finance.

Hvorfor er KFT-prisforutsigelse viktig?

KFT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KFT nå? I følge dine forutsigelser vil KFT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KFT neste måned? I følge Knit Finance (KFT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KFT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KFT koste i 2026? Prisen på 1 Knit Finance (KFT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KFT i 2027? Knit Finance (KFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KFT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KFT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Knit Finance (KFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KFT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Knit Finance (KFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KFT koste i 2030? Prisen på 1 Knit Finance (KFT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KFT i 2040? Knit Finance (KFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KFT innen 2040.