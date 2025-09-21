King Shiba (KINGSHIB)-prisforutsigelse (USD)

Få King Shiba prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KINGSHIB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

King Shiba-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan King Shiba potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002225 i 2025. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan King Shiba potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002337 i 2026. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KINGSHIB for 2027 $ 0.002453 med en 10.25% vekstrate. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KINGSHIB for 2028 $ 0.002576 med en 15.76% vekstrate. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KINGSHIB for 2029 $ 0.002705 med en 21.55% vekstrate. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KINGSHIB for 2030 $ 0.002840 med en 27.63% vekstrate. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på King Shiba potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004627. King Shiba (KINGSHIB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på King Shiba potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007537. År Pris Vekst 2025 $ 0.002225 0.00%

2026 $ 0.002337 5.00%

2027 $ 0.002453 10.25%

2028 $ 0.002576 15.76%

2029 $ 0.002705 21.55%

2030 $ 0.002840 27.63%

2031 $ 0.002982 34.01%

2032 $ 0.003131 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003288 47.75%

2034 $ 0.003453 55.13%

2035 $ 0.003625 62.89%

2036 $ 0.003806 71.03%

2037 $ 0.003997 79.59%

2038 $ 0.004197 88.56%

2039 $ 0.004407 97.99%

År Pris Vekst 2040 $ 0.004627 107.89% Kortsiktig King Shiba-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002225 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002226 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002227 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002234 0.41% King Shiba (KINGSHIB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KINGSHIB September 21, 2025(I dag) er $0.002225 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. King Shiba (KINGSHIB) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KINGSHIB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002226 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. King Shiba (KINGSHIB) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KINGSHIB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002227 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. King Shiba (KINGSHIB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KINGSHIB $0.002234 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende King Shiba prisstatistikk Gjeldende pris ---- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 660.38K Opplagsforsyning 296.69M Volum (24 timer) -- Den siste KINGSHIB-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KINGSHIB en sirkulerende forsyning på 296.69M og total markedsverdi på $ 660.38K.

King Shiba Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for King Shiba direktepris, er gjeldende pris for King Shiba 0.002225USD. Den sirkulerende forsyningen av King Shiba(KINGSHIB) er 296.69M KINGSHIB , som gir den en markedsverdi på $660,380 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 8.00% $ 0.000164 $ 0.002375 $ 0.001976

7 dager 14.18% $ 0.000315 $ 0.002263 $ 0.001806

30 dager 14.12% $ 0.000314 $ 0.002263 $ 0.001806 24-timers ytelse De siste 24 timene har King Shiba vist en prisbevegelse på $0.000164 , noe som gjenspeiler en 8.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har King Shiba handlet på en topp på $0.002263 og en bunn på $0.001806 . Det så en prisendring på 14.18% . Denne nylige trenden viser potensialet til KINGSHIB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har King Shiba opplevd en 14.12% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000314 av dens verdi. Dette indikerer at KINGSHIB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer King Shiba (KINGSHIB) prisforutsigelsesmodul? King Shiba-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KINGSHIB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for King Shiba det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KINGSHIB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til King Shiba. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KINGSHIB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KINGSHIB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til King Shiba.

Hvorfor er KINGSHIB-prisforutsigelse viktig?

KINGSHIB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

