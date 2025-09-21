Kinesis Silver (KAG)-prisforutsigelse (USD)

Få Kinesis Silver prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KAG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kinesis Silver % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Kinesis Silver-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kinesis Silver potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 42.87 i 2025. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kinesis Silver potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 45.0135 i 2026. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAG for 2027 $ 47.2641 med en 10.25% vekstrate. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAG for 2028 $ 49.6273 med en 15.76% vekstrate. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAG for 2029 $ 52.1087 med en 21.55% vekstrate. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAG for 2030 $ 54.7141 med en 27.63% vekstrate. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kinesis Silver potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 89.1236. Kinesis Silver (KAG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kinesis Silver potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 145.1730. År Pris Vekst 2025 $ 42.87 0.00%

2026 $ 45.0135 5.00%

2027 $ 47.2641 10.25%

2028 $ 49.6273 15.76%

2029 $ 52.1087 21.55%

2030 $ 54.7141 27.63%

2031 $ 57.4499 34.01%

2032 $ 60.3223 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 63.3385 47.75%

2034 $ 66.5054 55.13%

2035 $ 69.8307 62.89%

2036 $ 73.3222 71.03%

2037 $ 76.9883 79.59%

2038 $ 80.8377 88.56%

2039 $ 84.8796 97.99%

2040 $ 89.1236 107.89% Vis mer Kortsiktig Kinesis Silver-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 42.87 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 42.8758 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 42.9111 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 43.0461 0.41% Kinesis Silver (KAG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KAG September 21, 2025(I dag) er $42.87 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kinesis Silver (KAG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KAG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $42.8758 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kinesis Silver (KAG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KAG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $42.9111 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kinesis Silver (KAG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KAG $43.0461 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kinesis Silver prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 163.73M$ 163.73M $ 163.73M Opplagsforsyning 3.82M 3.82M 3.82M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KAG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KAG en sirkulerende forsyning på 3.82M og total markedsverdi på $ 163.73M. Se KAG livepris

Kinesis Silver Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kinesis Silver direktepris, er gjeldende pris for Kinesis Silver 42.87USD. Den sirkulerende forsyningen av Kinesis Silver(KAG) er 3.82M KAG , som gir den en markedsverdi på $163,730,927 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.23% $ -0.535228 $ 43.77 $ 42.62

7 dager 1.22% $ 0.522319 $ 43.7232 $ 38.4274

30 dager 12.26% $ 5.2573 $ 43.7232 $ 38.4274 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kinesis Silver vist en prisbevegelse på $-0.535228 , noe som gjenspeiler en -1.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kinesis Silver handlet på en topp på $43.7232 og en bunn på $38.4274 . Det så en prisendring på 1.22% . Denne nylige trenden viser potensialet til KAG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kinesis Silver opplevd en 12.26% endring, som gjenspeiler omtrent $5.2573 av dens verdi. Dette indikerer at KAG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Kinesis Silver (KAG) prisforutsigelsesmodul? Kinesis Silver-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KAG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kinesis Silver det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KAG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kinesis Silver. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KAG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KAG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kinesis Silver.

Hvorfor er KAG-prisforutsigelse viktig?

KAG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

