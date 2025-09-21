Basert på forutsigelsen din, kan Kinesis Gold potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 118.89 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Kinesis Gold potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 124.8345 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAU for 2027 $ 131.0762 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAU for 2028 $ 137.6300 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAU for 2029 $ 144.5115 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KAU for 2030 $ 151.7371 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Kinesis Gold potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 247.1637.

I 2050 kan prisen på Kinesis Gold potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 402.6037.