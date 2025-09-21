Jones DAO (JONES)-prisforutsigelse (USD)

Få Jones DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye JONES vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp JONES

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Jones DAO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Jones DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Jones DAO (JONES) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Jones DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.087483 i 2025. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Jones DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.091857 i 2026. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JONES for 2027 $ 0.096450 med en 10.25% vekstrate. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JONES for 2028 $ 0.101272 med en 15.76% vekstrate. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JONES for 2029 $ 0.106336 med en 21.55% vekstrate. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JONES for 2030 $ 0.111652 med en 27.63% vekstrate. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Jones DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.181870. Jones DAO (JONES) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Jones DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.296248. År Pris Vekst 2025 $ 0.087483 0.00%

2026 $ 0.091857 5.00%

2027 $ 0.096450 10.25%

2028 $ 0.101272 15.76%

2029 $ 0.106336 21.55%

2030 $ 0.111652 27.63%

2031 $ 0.117235 34.01%

2032 $ 0.123097 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.129252 47.75%

2034 $ 0.135714 55.13%

2035 $ 0.142500 62.89%

2036 $ 0.149625 71.03%

2037 $ 0.157106 79.59%

2038 $ 0.164962 88.56%

2039 $ 0.173210 97.99%

2040 $ 0.181870 107.89% Vis mer Kortsiktig Jones DAO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.087483 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.087494 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.087566 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.087842 0.41% Jones DAO (JONES) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JONES September 21, 2025(I dag) er $0.087483 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Jones DAO (JONES) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JONES, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.087494 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Jones DAO (JONES) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JONES, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.087566 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Jones DAO (JONES) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JONES $0.087842 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Jones DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 453.99K$ 453.99K $ 453.99K Opplagsforsyning 5.19M 5.19M 5.19M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste JONES-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har JONES en sirkulerende forsyning på 5.19M og total markedsverdi på $ 453.99K. Se JONES livepris

Jones DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Jones DAO direktepris, er gjeldende pris for Jones DAO 0.087483USD. Den sirkulerende forsyningen av Jones DAO(JONES) er 5.19M JONES , som gir den en markedsverdi på $453,988 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.62% $ -0.000546 $ 0.088806 $ 0.087437

7 dager -4.29% $ -0.003759 $ 0.091895 $ 0.087353

30 dager -4.28% $ -0.003744 $ 0.091895 $ 0.087353 24-timers ytelse De siste 24 timene har Jones DAO vist en prisbevegelse på $-0.000546 , noe som gjenspeiler en -0.62% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Jones DAO handlet på en topp på $0.091895 og en bunn på $0.087353 . Det så en prisendring på -4.29% . Denne nylige trenden viser potensialet til JONES for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Jones DAO opplevd en -4.28% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003744 av dens verdi. Dette indikerer at JONES kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Jones DAO (JONES) prisforutsigelsesmodul? Jones DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JONES basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Jones DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JONES, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Jones DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JONES. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JONES for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Jones DAO.

Hvorfor er JONES-prisforutsigelse viktig?

JONES-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i JONES nå? I følge dine forutsigelser vil JONES oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for JONES neste måned? I følge Jones DAO (JONES)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte JONES-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 JONES koste i 2026? Prisen på 1 Jones DAO (JONES) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JONES øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på JONES i 2027? Jones DAO (JONES) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JONES innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for JONES i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Jones DAO (JONES) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for JONES i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Jones DAO (JONES) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 JONES koste i 2030? Prisen på 1 Jones DAO (JONES) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JONES øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for JONES i 2040? Jones DAO (JONES) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JONES innen 2040. Registrer deg nå