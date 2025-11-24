jAsset jUSD (JUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få jAsset jUSD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye JUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på jAsset jUSD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon jAsset jUSD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan jAsset jUSD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.980764 i 2025. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan jAsset jUSD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0298 i 2026. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JUSD for 2027 $ 1.0812 med en 10.25% vekstrate. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JUSD for 2028 $ 1.1353 med en 15.76% vekstrate. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JUSD for 2029 $ 1.1921 med en 21.55% vekstrate. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JUSD for 2030 $ 1.2517 med en 27.63% vekstrate. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på jAsset jUSD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0389. jAsset jUSD (JUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på jAsset jUSD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3212. År Pris Vekst 2025 $ 0.980764 0.00%

2026 $ 1.0298 5.00%

2027 $ 1.0812 10.25%

2028 $ 1.1353 15.76%

2029 $ 1.1921 21.55%

2030 $ 1.2517 27.63%

2031 $ 1.3143 34.01%

2032 $ 1.3800 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4490 47.75%

2034 $ 1.5214 55.13%

2035 $ 1.5975 62.89%

2036 $ 1.6774 71.03%

2037 $ 1.7613 79.59%

2038 $ 1.8493 88.56%

2039 $ 1.9418 97.99%

2040 $ 2.0389 107.89% Vis mer Kortsiktig jAsset jUSD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.980764 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.980898 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.981704 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.984794 0.41% jAsset jUSD (JUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JUSD November 24, 2025(I dag) er $0.980764 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. jAsset jUSD (JUSD) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.980898 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. jAsset jUSD (JUSD) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.981704 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. jAsset jUSD (JUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JUSD $0.984794 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende jAsset jUSD prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 631.81K
Opplagsforsyning 644.20K
Volum (24 timer) ----
Den siste JUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har JUSD en sirkulerende forsyning på 644.20K og total markedsverdi på $ 631.81K.

jAsset jUSD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for jAsset jUSD direktepris, er gjeldende pris for jAsset jUSD 0.980764USD. Den sirkulerende forsyningen av jAsset jUSD(JUSD) er 644.20K JUSD , som gir den en markedsverdi på $631,809 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.23% $ 0.002204 $ 0.983075 $ 0.969564

7 dager 0.22% $ 0.002162 $ 0.998555 $ 0.962778

30 dager 0.52% $ 0.005056 $ 0.998555 $ 0.962778 24-timers ytelse De siste 24 timene har jAsset jUSD vist en prisbevegelse på $0.002204 , noe som gjenspeiler en 0.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har jAsset jUSD handlet på en topp på $0.998555 og en bunn på $0.962778 . Det så en prisendring på 0.22% . Denne nylige trenden viser potensialet til JUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har jAsset jUSD opplevd en 0.52% endring, som gjenspeiler omtrent $0.005056 av dens verdi. Dette indikerer at JUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer jAsset jUSD (JUSD) prisforutsigelsesmodul? jAsset jUSD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for jAsset jUSD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til jAsset jUSD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til jAsset jUSD.

Hvorfor er JUSD-prisforutsigelse viktig?

JUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i JUSD nå? I følge dine forutsigelser vil JUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for JUSD neste måned? I følge jAsset jUSD (JUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte JUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 JUSD koste i 2026? Prisen på 1 jAsset jUSD (JUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på JUSD i 2027? jAsset jUSD (JUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for JUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil jAsset jUSD (JUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for JUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil jAsset jUSD (JUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 JUSD koste i 2030? Prisen på 1 jAsset jUSD (JUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for JUSD i 2040? jAsset jUSD (JUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JUSD innen 2040. Registrer deg nå