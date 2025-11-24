Jakpot Games (JAKPOT)-prisforutsigelse (USD)

Få Jakpot Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye JAKPOT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Jakpot Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Jakpot Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Jakpot Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000018 i 2025. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Jakpot Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000019 i 2026. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JAKPOT for 2027 $ 0.000020 med en 10.25% vekstrate. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JAKPOT for 2028 $ 0.000021 med en 15.76% vekstrate. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JAKPOT for 2029 $ 0.000022 med en 21.55% vekstrate. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JAKPOT for 2030 $ 0.000023 med en 27.63% vekstrate. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Jakpot Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000038. Jakpot Games (JAKPOT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Jakpot Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000062. År Pris Vekst 2025 $ 0.000018 0.00%

2026 $ 0.000019 5.00%

2027 $ 0.000020 10.25%

2028 $ 0.000021 15.76%

2029 $ 0.000022 21.55%

2030 $ 0.000023 27.63%

2040 $ 0.000038 107.89% Vis mer Kortsiktig Jakpot Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000018 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000018 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000018 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000018 0.41% Jakpot Games (JAKPOT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JAKPOT November 24, 2025(I dag) er $0.000018 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Jakpot Games (JAKPOT) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JAKPOT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000018 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Jakpot Games (JAKPOT) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JAKPOT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000018 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Jakpot Games (JAKPOT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JAKPOT $0.000018 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Jakpot Games prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Opplagsforsyning 987.01M 987.01M 987.01M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste JAKPOT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har JAKPOT en sirkulerende forsyning på 987.01M og total markedsverdi på $ 18.31K. Se JAKPOT livepris

Jakpot Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Jakpot Games direktepris, er gjeldende pris for Jakpot Games 0.000018USD. Den sirkulerende forsyningen av Jakpot Games(JAKPOT) er 987.01M JAKPOT , som gir den en markedsverdi på $18,311.33 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 5.07% $ 0 $ 0.000018 $ 0.000017

7 dager -15.73% $ -0.000002 $ 0.000127 $ 0.000017

30 dager -85.31% $ -0.000015 $ 0.000127 $ 0.000017 24-timers ytelse De siste 24 timene har Jakpot Games vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 5.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Jakpot Games handlet på en topp på $0.000127 og en bunn på $0.000017 . Det så en prisendring på -15.73% . Denne nylige trenden viser potensialet til JAKPOT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Jakpot Games opplevd en -85.31% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000015 av dens verdi. Dette indikerer at JAKPOT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Jakpot Games (JAKPOT) prisforutsigelsesmodul? Jakpot Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JAKPOT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Jakpot Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JAKPOT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Jakpot Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JAKPOT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JAKPOT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Jakpot Games.

Hvorfor er JAKPOT-prisforutsigelse viktig?

JAKPOT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i JAKPOT nå? I følge dine forutsigelser vil JAKPOT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for JAKPOT neste måned? I følge Jakpot Games (JAKPOT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte JAKPOT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 JAKPOT koste i 2026? Prisen på 1 Jakpot Games (JAKPOT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JAKPOT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på JAKPOT i 2027? Jakpot Games (JAKPOT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JAKPOT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for JAKPOT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Jakpot Games (JAKPOT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for JAKPOT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Jakpot Games (JAKPOT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 JAKPOT koste i 2030? Prisen på 1 Jakpot Games (JAKPOT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JAKPOT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for JAKPOT i 2040? Jakpot Games (JAKPOT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JAKPOT innen 2040.