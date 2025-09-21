Jade Currency (JADE)-prisforutsigelse (USD)

Få Jade Currency prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye JADE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Jade Currency % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Jade Currency-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Jade Currency (JADE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Jade Currency potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001200 i 2025. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Jade Currency potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001260 i 2026. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JADE for 2027 $ 0.001323 med en 10.25% vekstrate. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JADE for 2028 $ 0.001389 med en 15.76% vekstrate. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JADE for 2029 $ 0.001458 med en 21.55% vekstrate. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JADE for 2030 $ 0.001531 med en 27.63% vekstrate. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Jade Currency potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002494. Jade Currency (JADE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Jade Currency potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004064. År Pris Vekst 2025 $ 0.001200 0.00%

2026 $ 0.001260 5.00%

2027 $ 0.001323 10.25%

2028 $ 0.001389 15.76%

2029 $ 0.001458 21.55%

2030 $ 0.001531 27.63%

2031 $ 0.001608 34.01%

2032 $ 0.001688 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001773 47.75%

2034 $ 0.001861 55.13%

2035 $ 0.001954 62.89%

2036 $ 0.002052 71.03%

2037 $ 0.002155 79.59%

2038 $ 0.002263 88.56%

2039 $ 0.002376 97.99%

2040 $ 0.002494 107.89% Vis mer Kortsiktig Jade Currency-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001200 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001200 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001201 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001205 0.41% Jade Currency (JADE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JADE September 21, 2025(I dag) er $0.001200 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Jade Currency (JADE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JADE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001200 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Jade Currency (JADE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JADE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001201 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Jade Currency (JADE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JADE $0.001205 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Jade Currency prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 70.29K
Opplagsforsyning 58.57M
Volum (24 timer) ----
Den siste JADE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har JADE en sirkulerende forsyning på 58.57M og total markedsverdi på $ 70.29K.

Jade Currency Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Jade Currency direktepris, er gjeldende pris for Jade Currency 0.001200USD. Den sirkulerende forsyningen av Jade Currency(JADE) er 58.57M JADE , som gir den en markedsverdi på $70,294 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.26% $ 0 $ 0.001250 $ 0.001166

7 dager 9.79% $ 0.000117 $ 0.001246 $ 0.000629

30 dager 99.62% $ 0.001195 $ 0.001246 $ 0.000629 24-timers ytelse De siste 24 timene har Jade Currency vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.26% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Jade Currency handlet på en topp på $0.001246 og en bunn på $0.000629 . Det så en prisendring på 9.79% . Denne nylige trenden viser potensialet til JADE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Jade Currency opplevd en 99.62% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001195 av dens verdi. Dette indikerer at JADE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Jade Currency (JADE) prisforutsigelsesmodul? Jade Currency-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JADE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Jade Currency det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JADE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Jade Currency. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JADE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JADE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Jade Currency.

Hvorfor er JADE-prisforutsigelse viktig?

JADE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

