Få Instadapp DAI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye IDAI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Instadapp DAI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Instadapp DAI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Instadapp DAI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.15 i 2025. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Instadapp DAI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2075 i 2026. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDAI for 2027 $ 1.2678 med en 10.25% vekstrate. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDAI for 2028 $ 1.3312 med en 15.76% vekstrate. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDAI for 2029 $ 1.3978 med en 21.55% vekstrate. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IDAI for 2030 $ 1.4677 med en 27.63% vekstrate. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Instadapp DAI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3907. Instadapp DAI (IDAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Instadapp DAI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.8943. År Pris Vekst 2025 $ 1.15 0.00%

2026 $ 1.2075 5.00%

2027 $ 1.2678 10.25%

2028 $ 1.3312 15.76%

2029 $ 1.3978 21.55%

2030 $ 1.4677 27.63%

2031 $ 1.5411 34.01%

2032 $ 1.6181 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.6990 47.75%

2034 $ 1.7840 55.13%

2035 $ 1.8732 62.89%

2036 $ 1.9668 71.03%

2037 $ 2.0652 79.59%

2038 $ 2.1684 88.56%

2039 $ 2.2769 97.99%

2040 $ 2.3907 107.89% Vis mer Kortsiktig Instadapp DAI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.15 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.1501 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.1511 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.1547 0.41% Instadapp DAI (IDAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IDAI September 21, 2025(I dag) er $1.15 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Instadapp DAI (IDAI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IDAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1501 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Instadapp DAI (IDAI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IDAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1511 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Instadapp DAI (IDAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IDAI $1.1547 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Instadapp DAI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 399.47$ 399.47 $ 399.47 Opplagsforsyning 346.65 346.65 346.65 Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste IDAI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IDAI en sirkulerende forsyning på 346.65 og total markedsverdi på $ 399.47. Se IDAI livepris

Instadapp DAI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Instadapp DAI direktepris, er gjeldende pris for Instadapp DAI 1.15USD. Den sirkulerende forsyningen av Instadapp DAI(IDAI) er 346.65 IDAI , som gir den en markedsverdi på $399.47 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.00% $ 0 $ 1.1535 $ 1.1535

30 dager -0.09% $ -0.001059 $ 1.1535 $ 1.1535 24-timers ytelse De siste 24 timene har Instadapp DAI vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Instadapp DAI handlet på en topp på $1.1535 og en bunn på $1.1535 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til IDAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Instadapp DAI opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001059 av dens verdi. Dette indikerer at IDAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Instadapp DAI (IDAI) prisforutsigelsesmodul? Instadapp DAI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IDAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Instadapp DAI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IDAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Instadapp DAI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IDAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IDAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Instadapp DAI.

Hvorfor er IDAI-prisforutsigelse viktig?

IDAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IDAI nå? I følge dine forutsigelser vil IDAI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IDAI neste måned? I følge Instadapp DAI (IDAI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IDAI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IDAI koste i 2026? Prisen på 1 Instadapp DAI (IDAI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IDAI i 2027? Instadapp DAI (IDAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDAI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IDAI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Instadapp DAI (IDAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IDAI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Instadapp DAI (IDAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IDAI koste i 2030? Prisen på 1 Instadapp DAI (IDAI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IDAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IDAI i 2040? Instadapp DAI (IDAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IDAI innen 2040.