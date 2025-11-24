Infinitar Governance Token (IGT)-prisforutsigelse (USD)

Få Infinitar Governance Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye IGT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp IGT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Infinitar Governance Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Infinitar Governance Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Infinitar Governance Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001222 i 2025. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Infinitar Governance Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001283 i 2026. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IGT for 2027 $ 0.001348 med en 10.25% vekstrate. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IGT for 2028 $ 0.001415 med en 15.76% vekstrate. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IGT for 2029 $ 0.001486 med en 21.55% vekstrate. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IGT for 2030 $ 0.001560 med en 27.63% vekstrate. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Infinitar Governance Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002541. Infinitar Governance Token (IGT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Infinitar Governance Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004140. År Pris Vekst 2025 $ 0.001222 0.00%

2026 $ 0.001283 5.00%

2027 $ 0.001348 10.25%

2028 $ 0.001415 15.76%

2029 $ 0.001486 21.55%

2030 $ 0.001560 27.63%

2031 $ 0.001638 34.01%

2032 $ 0.001720 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001806 47.75%

2034 $ 0.001896 55.13%

2035 $ 0.001991 62.89%

2036 $ 0.002091 71.03%

2037 $ 0.002195 79.59%

2038 $ 0.002305 88.56%

2039 $ 0.002420 97.99%

2040 $ 0.002541 107.89% Vis mer Kortsiktig Infinitar Governance Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.001222 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.001222 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.001223 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.001227 0.41% Infinitar Governance Token (IGT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IGT November 24, 2025(I dag) er $0.001222 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Infinitar Governance Token (IGT) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IGT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001222 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Infinitar Governance Token (IGT) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IGT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001223 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Infinitar Governance Token (IGT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IGT $0.001227 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Infinitar Governance Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 572.88K$ 572.88K $ 572.88K Opplagsforsyning 468.53M 468.53M 468.53M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste IGT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IGT en sirkulerende forsyning på 468.53M og total markedsverdi på $ 572.88K. Se IGT livepris

Infinitar Governance Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Infinitar Governance Token direktepris, er gjeldende pris for Infinitar Governance Token 0.001222USD. Den sirkulerende forsyningen av Infinitar Governance Token(IGT) er 468.53M IGT , som gir den en markedsverdi på $572,876 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.97% $ 0 $ 0.001236 $ 0.001210

7 dager 2.29% $ 0.000027 $ 0.002997 $ 0.001187

30 dager -59.17% $ -0.000723 $ 0.002997 $ 0.001187 24-timers ytelse De siste 24 timene har Infinitar Governance Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.97% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Infinitar Governance Token handlet på en topp på $0.002997 og en bunn på $0.001187 . Det så en prisendring på 2.29% . Denne nylige trenden viser potensialet til IGT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Infinitar Governance Token opplevd en -59.17% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000723 av dens verdi. Dette indikerer at IGT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Infinitar Governance Token (IGT) prisforutsigelsesmodul? Infinitar Governance Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IGT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Infinitar Governance Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IGT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Infinitar Governance Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IGT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IGT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Infinitar Governance Token.

Hvorfor er IGT-prisforutsigelse viktig?

IGT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IGT nå? I følge dine forutsigelser vil IGT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IGT neste måned? I følge Infinitar Governance Token (IGT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IGT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IGT koste i 2026? Prisen på 1 Infinitar Governance Token (IGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IGT i 2027? Infinitar Governance Token (IGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IGT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IGT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Infinitar Governance Token (IGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IGT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Infinitar Governance Token (IGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IGT koste i 2030? Prisen på 1 Infinitar Governance Token (IGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IGT i 2040? Infinitar Governance Token (IGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IGT innen 2040. Registrer deg nå