Basert på forutsigelsen din, kan Incept potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.92 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Incept potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 5.166 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INCEPT for 2027 $ 5.4243 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INCEPT for 2028 $ 5.6955 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INCEPT for 2029 $ 5.9802 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på INCEPT for 2030 $ 6.2793 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Incept potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 10.2283.

I 2050 kan prisen på Incept potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16.6608.