Basert på forutsigelsen din, kan Iagon potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.141354 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Iagon potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.148421 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAG for 2027 $ 0.155842 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAG for 2028 $ 0.163634 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAG for 2029 $ 0.171816 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IAG for 2030 $ 0.180407 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Iagon potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.293864.

I 2050 kan prisen på Iagon potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.478674.