Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hypha Staked AVAX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hypha Staked AVAX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hypha Staked AVAX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 37.35 i 2025. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hypha Staked AVAX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 39.2175 i 2026. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STAVAX for 2027 $ 41.1783 med en 10.25% vekstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STAVAX for 2028 $ 43.2372 med en 15.76% vekstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STAVAX for 2029 $ 45.3991 med en 21.55% vekstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på STAVAX for 2030 $ 47.6691 med en 27.63% vekstrate. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hypha Staked AVAX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 77.6479. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hypha Staked AVAX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 126.4803. År Pris Vekst 2025 $ 37.35 0.00%

2026 $ 39.2175 5.00%

2027 $ 41.1783 10.25%

2028 $ 43.2372 15.76%

2029 $ 45.3991 21.55%

2030 $ 47.6691 27.63%

2031 $ 50.0525 34.01%

2032 $ 52.5552 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 55.1829 47.75%

2034 $ 57.9421 55.13%

2035 $ 60.8392 62.89%

2036 $ 63.8811 71.03%

2037 $ 67.0752 79.59%

2038 $ 70.4289 88.56%

2039 $ 73.9504 97.99%

2040 $ 77.6479 107.89% Vis mer Kortsiktig Hypha Staked AVAX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 37.35 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 37.3551 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 37.3858 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 37.5034 0.41% Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for STAVAX September 21, 2025(I dag) er $37.35 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for STAVAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $37.3551 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for STAVAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $37.3858 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for STAVAX $37.5034 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hypha Staked AVAX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 36.71M$ 36.71M $ 36.71M Opplagsforsyning 982.87K 982.87K 982.87K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste STAVAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har STAVAX en sirkulerende forsyning på 982.87K og total markedsverdi på $ 36.71M. Se STAVAX livepris

Hypha Staked AVAX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hypha Staked AVAX direktepris, er gjeldende pris for Hypha Staked AVAX 37.35USD. Den sirkulerende forsyningen av Hypha Staked AVAX(STAVAX) er 982.87K STAVAX , som gir den en markedsverdi på $36,706,408 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.71% $ -1.0430 $ 38.59 $ 37.35

7 dager 9.55% $ 3.5658 $ 40.3305 $ 25.9345

30 dager 44.60% $ 16.6597 $ 40.3305 $ 25.9345 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hypha Staked AVAX vist en prisbevegelse på $-1.0430 , noe som gjenspeiler en -2.71% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hypha Staked AVAX handlet på en topp på $40.3305 og en bunn på $25.9345 . Det så en prisendring på 9.55% . Denne nylige trenden viser potensialet til STAVAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hypha Staked AVAX opplevd en 44.60% endring, som gjenspeiler omtrent $16.6597 av dens verdi. Dette indikerer at STAVAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hypha Staked AVAX (STAVAX) prisforutsigelsesmodul? Hypha Staked AVAX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for STAVAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hypha Staked AVAX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for STAVAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hypha Staked AVAX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til STAVAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til STAVAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hypha Staked AVAX.

Hvorfor er STAVAX-prisforutsigelse viktig?

STAVAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i STAVAX nå? I følge dine forutsigelser vil STAVAX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for STAVAX neste måned? I følge Hypha Staked AVAX (STAVAX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte STAVAX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 STAVAX koste i 2026? Prisen på 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på STAVAX i 2027? Hypha Staked AVAX (STAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STAVAX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for STAVAX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hypha Staked AVAX (STAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for STAVAX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hypha Staked AVAX (STAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 STAVAX koste i 2030? Prisen på 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil STAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for STAVAX i 2040? Hypha Staked AVAX (STAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 STAVAX innen 2040.