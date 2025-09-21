Hypersign Identity (HID)-prisforutsigelse (USD)

Få Hypersign Identity prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HID vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hypersign Identity % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hypersign Identity-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hypersign Identity potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007786 i 2025. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hypersign Identity potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008175 i 2026. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HID for 2027 $ 0.008584 med en 10.25% vekstrate. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HID for 2028 $ 0.009013 med en 15.76% vekstrate. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HID for 2029 $ 0.009464 med en 21.55% vekstrate. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HID for 2030 $ 0.009937 med en 27.63% vekstrate. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hypersign Identity potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016186. Hypersign Identity (HID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hypersign Identity potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026366. År Pris Vekst 2025 $ 0.007786 0.00%

Gjeldende Hypersign Identity prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 264.73K$ 264.73K $ 264.73K Opplagsforsyning 34.00M 34.00M 34.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HID-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HID en sirkulerende forsyning på 34.00M og total markedsverdi på $ 264.73K. Se HID livepris

Hypersign Identity Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hypersign Identity direktepris, er gjeldende pris for Hypersign Identity 0.007786USD. Den sirkulerende forsyningen av Hypersign Identity(HID) er 34.00M HID , som gir den en markedsverdi på $264,730 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.77% $ 0 $ 0.007911 $ 0.007769

7 dager -4.86% $ -0.000378 $ 0.009236 $ 0.007786

30 dager -2.39% $ -0.000186 $ 0.009236 $ 0.007786 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hypersign Identity vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.77% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hypersign Identity handlet på en topp på $0.009236 og en bunn på $0.007786 . Det så en prisendring på -4.86% . Denne nylige trenden viser potensialet til HID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hypersign Identity opplevd en -2.39% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000186 av dens verdi. Dette indikerer at HID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hypersign Identity (HID) prisforutsigelsesmodul? Hypersign Identity-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hypersign Identity det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hypersign Identity. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hypersign Identity.

Hvorfor er HID-prisforutsigelse viktig?

HID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HID nå? I følge dine forutsigelser vil HID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HID neste måned? I følge Hypersign Identity (HID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HID koste i 2026? Prisen på 1 Hypersign Identity (HID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HID i 2027? Hypersign Identity (HID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hypersign Identity (HID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hypersign Identity (HID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HID koste i 2030? Prisen på 1 Hypersign Identity (HID) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HID i 2040? Hypersign Identity (HID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HID innen 2040.