Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hylo USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hylo USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hylo USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.999973 i 2025. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hylo USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0499 i 2026. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HYUSD for 2027 $ 1.1024 med en 10.25% vekstrate. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HYUSD for 2028 $ 1.1575 med en 15.76% vekstrate. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HYUSD for 2029 $ 1.2154 med en 21.55% vekstrate. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HYUSD for 2030 $ 1.2762 med en 27.63% vekstrate. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hylo USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0788. Hylo USD (HYUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hylo USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3862. År Pris Vekst 2025 $ 0.999973 0.00%

2026 $ 1.0499 5.00%

2027 $ 1.1024 10.25%

2028 $ 1.1575 15.76%

2029 $ 1.2154 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4070 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5512 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7102 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8855 88.56%

2039 $ 1.9798 97.99%

2040 $ 2.0788 107.89% Vis mer Kortsiktig Hylo USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.999973 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0001 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0009 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0040 0.41% Hylo USD (HYUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HYUSD November 24, 2025(I dag) er $0.999973 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hylo USD (HYUSD) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HYUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0001 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hylo USD (HYUSD) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HYUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0009 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hylo USD (HYUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HYUSD $1.0040 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hylo USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 33.16M$ 33.16M $ 33.16M Opplagsforsyning 33.17M 33.17M 33.17M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HYUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HYUSD en sirkulerende forsyning på 33.17M og total markedsverdi på $ 33.16M. Se HYUSD livepris

Hylo USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hylo USD direktepris, er gjeldende pris for Hylo USD 0.999973USD. Den sirkulerende forsyningen av Hylo USD(HYUSD) er 33.17M HYUSD , som gir den en markedsverdi på $33,157,430 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.15% $ -0.001585 $ 1.002 $ 0.998094

7 dager -0.00% $ -0.000097 $ 1.0017 $ 0.997256

30 dager -0.01% $ -0.000171 $ 1.0017 $ 0.997256 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hylo USD vist en prisbevegelse på $-0.001585 , noe som gjenspeiler en -0.15% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hylo USD handlet på en topp på $1.0017 og en bunn på $0.997256 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til HYUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hylo USD opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000171 av dens verdi. Dette indikerer at HYUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hylo USD (HYUSD) prisforutsigelsesmodul? Hylo USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HYUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hylo USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HYUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hylo USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HYUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HYUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hylo USD.

Hvorfor er HYUSD-prisforutsigelse viktig?

HYUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HYUSD nå? I følge dine forutsigelser vil HYUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HYUSD neste måned? I følge Hylo USD (HYUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HYUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HYUSD koste i 2026? Prisen på 1 Hylo USD (HYUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HYUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HYUSD i 2027? Hylo USD (HYUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HYUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HYUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hylo USD (HYUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HYUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hylo USD (HYUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HYUSD koste i 2030? Prisen på 1 Hylo USD (HYUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HYUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HYUSD i 2040? Hylo USD (HYUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HYUSD innen 2040.