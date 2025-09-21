Homo Memetus (HOMO)-prisforutsigelse (USD)

Få Homo Memetus prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HOMO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Homo Memetus % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Homo Memetus-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Homo Memetus potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001161 i 2025. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Homo Memetus potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001219 i 2026. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOMO for 2027 $ 0.001280 med en 10.25% vekstrate. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOMO for 2028 $ 0.001345 med en 15.76% vekstrate. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOMO for 2029 $ 0.001412 med en 21.55% vekstrate. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOMO for 2030 $ 0.001482 med en 27.63% vekstrate. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Homo Memetus potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002415. Homo Memetus (HOMO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Homo Memetus potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003934. År Pris Vekst 2025 $ 0.001161 0.00%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001166 0.41% Homo Memetus (HOMO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HOMO September 21, 2025(I dag) er $0.001161 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Homo Memetus (HOMO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HOMO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001162 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Homo Memetus (HOMO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HOMO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001163 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Homo Memetus (HOMO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HOMO $0.001166 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Homo Memetus prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Opplagsforsyning 982.37M 982.37M 982.37M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HOMO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HOMO en sirkulerende forsyning på 982.37M og total markedsverdi på $ 1.14M. Se HOMO livepris

Homo Memetus Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Homo Memetus direktepris, er gjeldende pris for Homo Memetus 0.001161USD. Den sirkulerende forsyningen av Homo Memetus(HOMO) er 982.37M HOMO , som gir den en markedsverdi på $1,136,869 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -8.96% $ -0.000114 $ 0.001276 $ 0.001054

7 dager -47.79% $ -0.000555 $ 0.002836 $ 0.001093

30 dager -19.92% $ -0.000231 $ 0.002836 $ 0.001093 24-timers ytelse De siste 24 timene har Homo Memetus vist en prisbevegelse på $-0.000114 , noe som gjenspeiler en -8.96% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Homo Memetus handlet på en topp på $0.002836 og en bunn på $0.001093 . Det så en prisendring på -47.79% . Denne nylige trenden viser potensialet til HOMO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Homo Memetus opplevd en -19.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000231 av dens verdi. Dette indikerer at HOMO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Homo Memetus (HOMO) prisforutsigelsesmodul? Homo Memetus-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HOMO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Homo Memetus det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HOMO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Homo Memetus. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HOMO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HOMO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Homo Memetus.

Hvorfor er HOMO-prisforutsigelse viktig?

HOMO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HOMO nå? I følge dine forutsigelser vil HOMO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HOMO neste måned? I følge Homo Memetus (HOMO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HOMO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HOMO koste i 2026? Prisen på 1 Homo Memetus (HOMO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOMO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HOMO i 2027? Homo Memetus (HOMO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOMO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HOMO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Homo Memetus (HOMO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HOMO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Homo Memetus (HOMO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HOMO koste i 2030? Prisen på 1 Homo Memetus (HOMO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOMO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HOMO i 2040? Homo Memetus (HOMO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOMO innen 2040.