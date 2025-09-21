HMX (HMX)-prisforutsigelse (USD)

Få HMX prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HMX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp HMX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på HMX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon HMX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) HMX (HMX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan HMX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.103438 i 2025. HMX (HMX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan HMX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.108609 i 2026. HMX (HMX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMX for 2027 $ 0.114040 med en 10.25% vekstrate. HMX (HMX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMX for 2028 $ 0.119742 med en 15.76% vekstrate. HMX (HMX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMX for 2029 $ 0.125729 med en 21.55% vekstrate. HMX (HMX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HMX for 2030 $ 0.132016 med en 27.63% vekstrate. HMX (HMX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på HMX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.215040. HMX (HMX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på HMX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.350277. År Pris Vekst 2025 $ 0.103438 0.00%

2026 $ 0.108609 5.00%

2027 $ 0.114040 10.25%

2028 $ 0.119742 15.76%

2029 $ 0.125729 21.55%

2030 $ 0.132016 27.63%

2031 $ 0.138616 34.01%

2032 $ 0.145547 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.152825 47.75%

2034 $ 0.160466 55.13%

2035 $ 0.168489 62.89%

2036 $ 0.176914 71.03%

2037 $ 0.185759 79.59%

2038 $ 0.195047 88.56%

2039 $ 0.204800 97.99%

2040 $ 0.215040 107.89% Vis mer Kortsiktig HMX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.103438 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.103452 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.103537 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.103863 0.41% HMX (HMX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HMX September 21, 2025(I dag) er $0.103438 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. HMX (HMX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HMX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.103452 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. HMX (HMX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HMX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.103537 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. HMX (HMX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HMX $0.103863 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende HMX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 468.87K$ 468.87K $ 468.87K Opplagsforsyning 4.53M 4.53M 4.53M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HMX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HMX en sirkulerende forsyning på 4.53M og total markedsverdi på $ 468.87K. Se HMX livepris

HMX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for HMX direktepris, er gjeldende pris for HMX 0.103438USD. Den sirkulerende forsyningen av HMX(HMX) er 4.53M HMX , som gir den en markedsverdi på $468,865 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.01% $ 0.002037 $ 0.103608 $ 0.101176

7 dager -28.60% $ -0.029585 $ 0.144915 $ 0.096569

30 dager -21.95% $ -0.022708 $ 0.144915 $ 0.096569 24-timers ytelse De siste 24 timene har HMX vist en prisbevegelse på $0.002037 , noe som gjenspeiler en 2.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har HMX handlet på en topp på $0.144915 og en bunn på $0.096569 . Det så en prisendring på -28.60% . Denne nylige trenden viser potensialet til HMX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har HMX opplevd en -21.95% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.022708 av dens verdi. Dette indikerer at HMX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer HMX (HMX) prisforutsigelsesmodul? HMX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HMX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for HMX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HMX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til HMX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HMX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HMX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til HMX.

Hvorfor er HMX-prisforutsigelse viktig?

HMX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HMX nå? I følge dine forutsigelser vil HMX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HMX neste måned? I følge HMX (HMX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HMX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HMX koste i 2026? Prisen på 1 HMX (HMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HMX i 2027? HMX (HMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HMX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HMX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil HMX (HMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HMX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil HMX (HMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HMX koste i 2030? Prisen på 1 HMX (HMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HMX i 2040? HMX (HMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HMX innen 2040. Registrer deg nå