Basert på forutsigelsen din, kan Hive Dollar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.990134 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Hive Dollar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0396 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBD for 2027 $ 1.0916 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBD for 2028 $ 1.1462 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBD for 2029 $ 1.2035 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBD for 2030 $ 1.2636 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Hive Dollar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0584.

I 2050 kan prisen på Hive Dollar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3529.