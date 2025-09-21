Hipo Governance Token (HPO)-prisforutsigelse (USD)

Få Hipo Governance Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HPO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hipo Governance Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hipo Governance Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hipo Governance Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008250 i 2025. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hipo Governance Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008662 i 2026. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HPO for 2027 $ 0.009096 med en 10.25% vekstrate. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HPO for 2028 $ 0.009550 med en 15.76% vekstrate. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HPO for 2029 $ 0.010028 med en 21.55% vekstrate. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HPO for 2030 $ 0.010529 med en 27.63% vekstrate. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hipo Governance Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017152. Hipo Governance Token (HPO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hipo Governance Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027938. År Pris Vekst 2025 $ 0.008250 0.00%

Gjeldende Hipo Governance Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 6.58M$ 6.58M $ 6.58M Opplagsforsyning 796.92M 796.92M 796.92M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HPO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HPO en sirkulerende forsyning på 796.92M og total markedsverdi på $ 6.58M. Se HPO livepris

Hipo Governance Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hipo Governance Token direktepris, er gjeldende pris for Hipo Governance Token 0.008250USD. Den sirkulerende forsyningen av Hipo Governance Token(HPO) er 796.92M HPO , som gir den en markedsverdi på $6,578,180 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.21% $ 0.000178 $ 0.008474 $ 0.008030

7 dager -10.62% $ -0.000876 $ 0.009553 $ 0.006992

30 dager -8.95% $ -0.000738 $ 0.009553 $ 0.006992 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hipo Governance Token vist en prisbevegelse på $0.000178 , noe som gjenspeiler en 2.21% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hipo Governance Token handlet på en topp på $0.009553 og en bunn på $0.006992 . Det så en prisendring på -10.62% . Denne nylige trenden viser potensialet til HPO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hipo Governance Token opplevd en -8.95% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000738 av dens verdi. Dette indikerer at HPO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hipo Governance Token (HPO) prisforutsigelsesmodul? Hipo Governance Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HPO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hipo Governance Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HPO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hipo Governance Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HPO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HPO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hipo Governance Token.

Hvorfor er HPO-prisforutsigelse viktig?

HPO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HPO nå? I følge dine forutsigelser vil HPO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HPO neste måned? I følge Hipo Governance Token (HPO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HPO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HPO koste i 2026? Prisen på 1 Hipo Governance Token (HPO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HPO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HPO i 2027? Hipo Governance Token (HPO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HPO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HPO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hipo Governance Token (HPO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HPO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hipo Governance Token (HPO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HPO koste i 2030? Prisen på 1 Hipo Governance Token (HPO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HPO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HPO i 2040? Hipo Governance Token (HPO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HPO innen 2040.