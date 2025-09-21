Heroes of NFT (HON)-prisforutsigelse (USD)

Få Heroes of NFT prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

2026 $ 0.009388 5.00%

2027 $ 0.009858 10.25%

2028 $ 0.010350 15.76%

2029 $ 0.010868 21.55%

2030 $ 0.011411 27.63%

2031 $ 0.011982 34.01%

2032 $ 0.012581 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013210 47.75%

2034 $ 0.013871 55.13%

2035 $ 0.014564 62.89%

2036 $ 0.015292 71.03%

2037 $ 0.016057 79.59%

2038 $ 0.016860 88.56%

2039 $ 0.017703 97.99%

2040 $ 0.018588 107.89% Vis mer Kortsiktig Heroes of NFT-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.008941 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.008942 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.008950 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.008978 0.41% Heroes of NFT (HON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HON September 21, 2025(I dag) er $0.008941 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Heroes of NFT (HON) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008942 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Heroes of NFT (HON) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008950 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Heroes of NFT (HON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HON $0.008978 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Heroes of NFT prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 777.94K$ 777.94K $ 777.94K Opplagsforsyning 86.99M 86.99M 86.99M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HON-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HON en sirkulerende forsyning på 86.99M og total markedsverdi på $ 777.94K. Se HON livepris

Heroes of NFT Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Heroes of NFT direktepris, er gjeldende pris for Heroes of NFT 0.008941USD. Den sirkulerende forsyningen av Heroes of NFT(HON) er 86.99M HON , som gir den en markedsverdi på $777,936 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.61% $ -0.000240 $ 0.009230 $ 0.008897

7 dager 9.61% $ 0.000859 $ 0.009640 $ 0.006446

30 dager 39.85% $ 0.003563 $ 0.009640 $ 0.006446 24-timers ytelse De siste 24 timene har Heroes of NFT vist en prisbevegelse på $-0.000240 , noe som gjenspeiler en -2.61% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Heroes of NFT handlet på en topp på $0.009640 og en bunn på $0.006446 . Det så en prisendring på 9.61% . Denne nylige trenden viser potensialet til HON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Heroes of NFT opplevd en 39.85% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003563 av dens verdi. Dette indikerer at HON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Heroes of NFT (HON) prisforutsigelsesmodul? Heroes of NFT-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Heroes of NFT det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Heroes of NFT. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Heroes of NFT.

Hvorfor er HON-prisforutsigelse viktig?

HON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HON nå? I følge dine forutsigelser vil HON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HON neste måned? I følge Heroes of NFT (HON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HON koste i 2026? Prisen på 1 Heroes of NFT (HON) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HON i 2027? Heroes of NFT (HON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Heroes of NFT (HON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Heroes of NFT (HON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HON koste i 2030? Prisen på 1 Heroes of NFT (HON) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HON i 2040? Heroes of NFT (HON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HON innen 2040.