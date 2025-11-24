Guild of Guardians (GOG)-prisforutsigelse (USD)

Få Guild of Guardians prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GOG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Guild of Guardians % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Guild of Guardians-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Guild of Guardians potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003666 i 2025. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Guild of Guardians potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003849 i 2026. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOG for 2027 $ 0.004041 med en 10.25% vekstrate. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOG for 2028 $ 0.004243 med en 15.76% vekstrate. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOG for 2029 $ 0.004456 med en 21.55% vekstrate. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOG for 2030 $ 0.004678 med en 27.63% vekstrate. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Guild of Guardians potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007621. Guild of Guardians (GOG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Guild of Guardians potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012414. År Pris Vekst 2025 $ 0.003666 0.00%

2026 $ 0.003849 5.00%

2027 $ 0.004041 10.25%

2028 $ 0.004243 15.76%

2029 $ 0.004456 21.55%

2030 $ 0.004678 27.63%

2031 $ 0.004912 34.01%

2032 $ 0.005158 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005416 47.75%

2034 $ 0.005687 55.13%

2035 $ 0.005971 62.89%

2036 $ 0.006270 71.03%

2037 $ 0.006583 79.59%

2038 $ 0.006912 88.56%

2039 $ 0.007258 97.99%

2040 $ 0.007621 107.89% Vis mer Kortsiktig Guild of Guardians-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003666 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003666 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003669 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003681 0.41% Guild of Guardians (GOG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GOG November 24, 2025(I dag) er $0.003666 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Guild of Guardians (GOG) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GOG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003666 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Guild of Guardians (GOG) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GOG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003669 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Guild of Guardians (GOG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GOG $0.003681 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Guild of Guardians prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 800.13M 800.13M 800.13M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GOG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GOG en sirkulerende forsyning på 800.13M og total markedsverdi på $ 2.93M. Se GOG livepris

Guild of Guardians Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Guild of Guardians direktepris, er gjeldende pris for Guild of Guardians 0.003666USD. Den sirkulerende forsyningen av Guild of Guardians(GOG) er 800.13M GOG , som gir den en markedsverdi på $2,933,374 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 6.67% $ 0.000229 $ 0.003834 $ 0.003436

7 dager -14.55% $ -0.000533 $ 0.005614 $ 0.003440

30 dager -34.63% $ -0.001269 $ 0.005614 $ 0.003440 24-timers ytelse De siste 24 timene har Guild of Guardians vist en prisbevegelse på $0.000229 , noe som gjenspeiler en 6.67% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Guild of Guardians handlet på en topp på $0.005614 og en bunn på $0.003440 . Det så en prisendring på -14.55% . Denne nylige trenden viser potensialet til GOG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Guild of Guardians opplevd en -34.63% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001269 av dens verdi. Dette indikerer at GOG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Guild of Guardians (GOG) prisforutsigelsesmodul? Guild of Guardians-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GOG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Guild of Guardians det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GOG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Guild of Guardians. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GOG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GOG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Guild of Guardians.

Hvorfor er GOG-prisforutsigelse viktig?

GOG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GOG nå? I følge dine forutsigelser vil GOG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GOG neste måned? I følge Guild of Guardians (GOG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GOG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GOG koste i 2026? Prisen på 1 Guild of Guardians (GOG) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GOG i 2027? Guild of Guardians (GOG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GOG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Guild of Guardians (GOG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GOG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Guild of Guardians (GOG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GOG koste i 2030? Prisen på 1 Guild of Guardians (GOG) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GOG i 2040? Guild of Guardians (GOG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOG innen 2040.