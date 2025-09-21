Gourmet Galaxy (GUM)-prisforutsigelse (USD)

Få Gourmet Galaxy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GUM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp GUM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Gourmet Galaxy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Gourmet Galaxy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gourmet Galaxy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012454 i 2025. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gourmet Galaxy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013076 i 2026. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GUM for 2027 $ 0.013730 med en 10.25% vekstrate. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GUM for 2028 $ 0.014417 med en 15.76% vekstrate. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GUM for 2029 $ 0.015137 med en 21.55% vekstrate. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GUM for 2030 $ 0.015894 med en 27.63% vekstrate. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gourmet Galaxy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025890. Gourmet Galaxy (GUM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gourmet Galaxy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.042173. År Pris Vekst 2025 $ 0.012454 0.00%

2026 $ 0.013076 5.00%

2027 $ 0.013730 10.25%

2028 $ 0.014417 15.76%

2029 $ 0.015137 21.55%

2030 $ 0.015894 27.63%

2031 $ 0.016689 34.01%

2032 $ 0.017524 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.018400 47.75%

2034 $ 0.019320 55.13%

2035 $ 0.020286 62.89%

2036 $ 0.021300 71.03%

2037 $ 0.022365 79.59%

2038 $ 0.023483 88.56%

2039 $ 0.024658 97.99%

2040 $ 0.025890 107.89% Vis mer Kortsiktig Gourmet Galaxy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.012454 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.012455 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.012465 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.012505 0.41% Gourmet Galaxy (GUM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GUM September 21, 2025(I dag) er $0.012454 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gourmet Galaxy (GUM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GUM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.012455 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gourmet Galaxy (GUM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GUM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.012465 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gourmet Galaxy (GUM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GUM $0.012505 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gourmet Galaxy prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 41.37K$ 41.37K $ 41.37K Opplagsforsyning 3.32M 3.32M 3.32M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GUM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GUM en sirkulerende forsyning på 3.32M og total markedsverdi på $ 41.37K. Se GUM livepris

Gourmet Galaxy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gourmet Galaxy direktepris, er gjeldende pris for Gourmet Galaxy 0.012454USD. Den sirkulerende forsyningen av Gourmet Galaxy(GUM) er 3.32M GUM , som gir den en markedsverdi på $41,374 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 34.00% $ 0.003160 $ 0.012662 $ 0.005816

7 dager 13.17% $ 0.001640 $ 0.012642 $ 0.002620

30 dager 29.31% $ 0.003649 $ 0.012642 $ 0.002620 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gourmet Galaxy vist en prisbevegelse på $0.003160 , noe som gjenspeiler en 34.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gourmet Galaxy handlet på en topp på $0.012642 og en bunn på $0.002620 . Det så en prisendring på 13.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til GUM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gourmet Galaxy opplevd en 29.31% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003649 av dens verdi. Dette indikerer at GUM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Gourmet Galaxy (GUM) prisforutsigelsesmodul? Gourmet Galaxy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GUM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gourmet Galaxy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GUM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gourmet Galaxy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GUM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GUM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gourmet Galaxy.

Hvorfor er GUM-prisforutsigelse viktig?

GUM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GUM nå? I følge dine forutsigelser vil GUM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GUM neste måned? I følge Gourmet Galaxy (GUM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GUM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GUM koste i 2026? Prisen på 1 Gourmet Galaxy (GUM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GUM i 2027? Gourmet Galaxy (GUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GUM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GUM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gourmet Galaxy (GUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GUM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gourmet Galaxy (GUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GUM koste i 2030? Prisen på 1 Gourmet Galaxy (GUM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GUM i 2040? Gourmet Galaxy (GUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GUM innen 2040. Registrer deg nå