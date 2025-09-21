Good Games Guild (GGG)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Good Games Guild % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Good Games Guild-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Good Games Guild potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002272 i 2025. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Good Games Guild potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002386 i 2026. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GGG for 2027 $ 0.002505 med en 10.25% vekstrate. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GGG for 2028 $ 0.002631 med en 15.76% vekstrate. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GGG for 2029 $ 0.002762 med en 21.55% vekstrate. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GGG for 2030 $ 0.002900 med en 27.63% vekstrate. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Good Games Guild potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004724. Good Games Guild (GGG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Good Games Guild potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007696. År Pris Vekst 2025 $ 0.002272 0.00%

Gjeldende Good Games Guild prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 91.00K$ 91.00K $ 91.00K Opplagsforsyning 40.00M 40.00M 40.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GGG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GGG en sirkulerende forsyning på 40.00M og total markedsverdi på $ 91.00K. Se GGG livepris

Good Games Guild Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Good Games Guild direktepris, er gjeldende pris for Good Games Guild 0.002272USD. Den sirkulerende forsyningen av Good Games Guild(GGG) er 40.00M GGG , som gir den en markedsverdi på $90,995 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 9.66% $ 0.000200 $ 0.002275 $ 0.002063

7 dager -7.76% $ -0.000176 $ 0.003173 $ 0.002066

30 dager -28.35% $ -0.000644 $ 0.003173 $ 0.002066 24-timers ytelse De siste 24 timene har Good Games Guild vist en prisbevegelse på $0.000200 , noe som gjenspeiler en 9.66% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Good Games Guild handlet på en topp på $0.003173 og en bunn på $0.002066 . Det så en prisendring på -7.76% . Denne nylige trenden viser potensialet til GGG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Good Games Guild opplevd en -28.35% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000644 av dens verdi. Dette indikerer at GGG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Good Games Guild (GGG) prisforutsigelsesmodul? Good Games Guild-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GGG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Good Games Guild det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GGG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Good Games Guild. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GGG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GGG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Good Games Guild.

Hvorfor er GGG-prisforutsigelse viktig?

GGG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

