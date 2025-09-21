Gold DAO (GOLDAO)-prisforutsigelse (USD)

Gold DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gold DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023206 i 2025. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gold DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024366 i 2026. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOLDAO for 2027 $ 0.025585 med en 10.25% vekstrate. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOLDAO for 2028 $ 0.026864 med en 15.76% vekstrate. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOLDAO for 2029 $ 0.028207 med en 21.55% vekstrate. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GOLDAO for 2030 $ 0.029617 med en 27.63% vekstrate. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gold DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.048244. Gold DAO (GOLDAO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gold DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.078585.

2026 $ 0.024366 5.00%

2027 $ 0.025585 10.25%

2028 $ 0.026864 15.76%

2029 $ 0.028207 21.55%

2030 $ 0.029617 27.63%

2031 $ 0.031098 34.01%

2032 $ 0.032653 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.034286 47.75%

2034 $ 0.036000 55.13%

2035 $ 0.037800 62.89%

2036 $ 0.039690 71.03%

2037 $ 0.041675 79.59%

2038 $ 0.043759 88.56%

2039 $ 0.045947 97.99%

2040 $ 0.048244 107.89% Vis mer Kortsiktig Gold DAO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.023206 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.023209 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.023228 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.023301 0.41% Gold DAO (GOLDAO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GOLDAO September 21, 2025(I dag) er $0.023206 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gold DAO (GOLDAO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GOLDAO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.023209 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gold DAO (GOLDAO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GOLDAO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.023228 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gold DAO (GOLDAO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GOLDAO $0.023301 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gold DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 17.07M$ 17.07M $ 17.07M Opplagsforsyning 735.52M 735.52M 735.52M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GOLDAO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GOLDAO en sirkulerende forsyning på 735.52M og total markedsverdi på $ 17.07M. Se GOLDAO livepris

Gold DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gold DAO direktepris, er gjeldende pris for Gold DAO 0.023206USD. Den sirkulerende forsyningen av Gold DAO(GOLDAO) er 735.52M GOLDAO , som gir den en markedsverdi på $17,068,868 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.06% $ 0.000469 $ 0.023254 $ 0.022664

7 dager 3.05% $ 0.000707 $ 0.024479 $ 0.019526

30 dager 19.15% $ 0.004443 $ 0.024479 $ 0.019526 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gold DAO vist en prisbevegelse på $0.000469 , noe som gjenspeiler en 2.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gold DAO handlet på en topp på $0.024479 og en bunn på $0.019526 . Det så en prisendring på 3.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til GOLDAO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gold DAO opplevd en 19.15% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004443 av dens verdi. Dette indikerer at GOLDAO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Gold DAO (GOLDAO) prisforutsigelsesmodul? Gold DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GOLDAO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gold DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GOLDAO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gold DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GOLDAO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GOLDAO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gold DAO.

Hvorfor er GOLDAO-prisforutsigelse viktig?

GOLDAO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GOLDAO nå? I følge dine forutsigelser vil GOLDAO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GOLDAO neste måned? I følge Gold DAO (GOLDAO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GOLDAO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GOLDAO koste i 2026? Prisen på 1 Gold DAO (GOLDAO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOLDAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GOLDAO i 2027? Gold DAO (GOLDAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOLDAO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GOLDAO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gold DAO (GOLDAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GOLDAO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gold DAO (GOLDAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GOLDAO koste i 2030? Prisen på 1 Gold DAO (GOLDAO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GOLDAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GOLDAO i 2040? Gold DAO (GOLDAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GOLDAO innen 2040.