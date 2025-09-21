GensoKishi Metaverse (MV)-prisforutsigelse (USD)

Få GensoKishi Metaverse prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MV vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MV

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GensoKishi Metaverse % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon GensoKishi Metaverse-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GensoKishi Metaverse potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008135 i 2025. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GensoKishi Metaverse potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008542 i 2026. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MV for 2027 $ 0.008969 med en 10.25% vekstrate. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MV for 2028 $ 0.009417 med en 15.76% vekstrate. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MV for 2029 $ 0.009888 med en 21.55% vekstrate. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MV for 2030 $ 0.010383 med en 27.63% vekstrate. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GensoKishi Metaverse potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016913. GensoKishi Metaverse (MV) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GensoKishi Metaverse potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027549. År Pris Vekst 2025 $ 0.008135 0.00%

2026 $ 0.008542 5.00%

2027 $ 0.008969 10.25%

2028 $ 0.009417 15.76%

2029 $ 0.009888 21.55%

2030 $ 0.010383 27.63%

2031 $ 0.010902 34.01%

2032 $ 0.011447 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.012019 47.75%

2034 $ 0.012620 55.13%

2035 $ 0.013251 62.89%

2036 $ 0.013914 71.03%

2037 $ 0.014610 79.59%

2038 $ 0.015340 88.56%

2039 $ 0.016107 97.99%

2040 $ 0.016913 107.89% Vis mer Kortsiktig GensoKishi Metaverse-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.008135 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.008136 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.008143 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.008168 0.41% GensoKishi Metaverse (MV) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MV September 21, 2025(I dag) er $0.008135 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GensoKishi Metaverse (MV) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MV, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008136 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GensoKishi Metaverse (MV) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MV, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008143 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GensoKishi Metaverse (MV) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MV $0.008168 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GensoKishi Metaverse prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Opplagsforsyning 399.74M 399.74M 399.74M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MV-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MV en sirkulerende forsyning på 399.74M og total markedsverdi på $ 3.25M. Se MV livepris

GensoKishi Metaverse Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GensoKishi Metaverse direktepris, er gjeldende pris for GensoKishi Metaverse 0.008135USD. Den sirkulerende forsyningen av GensoKishi Metaverse(MV) er 399.74M MV , som gir den en markedsverdi på $3,251,394 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.55% $ -0.000128 $ 0.008292 $ 0.008129

7 dager -11.38% $ -0.000926 $ 0.009659 $ 0.008082

30 dager 0.90% $ 0.000073 $ 0.009659 $ 0.008082 24-timers ytelse De siste 24 timene har GensoKishi Metaverse vist en prisbevegelse på $-0.000128 , noe som gjenspeiler en -1.55% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GensoKishi Metaverse handlet på en topp på $0.009659 og en bunn på $0.008082 . Det så en prisendring på -11.38% . Denne nylige trenden viser potensialet til MV for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GensoKishi Metaverse opplevd en 0.90% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000073 av dens verdi. Dette indikerer at MV kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer GensoKishi Metaverse (MV) prisforutsigelsesmodul? GensoKishi Metaverse-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MV basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GensoKishi Metaverse det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MV, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GensoKishi Metaverse. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MV. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MV for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GensoKishi Metaverse.

Hvorfor er MV-prisforutsigelse viktig?

MV-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MV nå? I følge dine forutsigelser vil MV oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MV neste måned? I følge GensoKishi Metaverse (MV)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MV-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MV koste i 2026? Prisen på 1 GensoKishi Metaverse (MV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MV i 2027? GensoKishi Metaverse (MV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MV innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MV i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GensoKishi Metaverse (MV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MV i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GensoKishi Metaverse (MV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MV koste i 2030? Prisen på 1 GensoKishi Metaverse (MV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MV i 2040? GensoKishi Metaverse (MV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MV innen 2040. Registrer deg nå