GENIUS AI (GNUS)-prisforutsigelse (USD)

Få GENIUS AI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GNUS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på GENIUS AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon GENIUS AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan GENIUS AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.75 i 2025. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan GENIUS AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.8375 i 2026. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNUS for 2027 $ 1.9293 med en 10.25% vekstrate. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNUS for 2028 $ 2.0258 med en 15.76% vekstrate. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNUS for 2029 $ 2.1271 med en 21.55% vekstrate. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GNUS for 2030 $ 2.2334 med en 27.63% vekstrate. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på GENIUS AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 3.6381. GENIUS AI (GNUS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på GENIUS AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 5.9261. År Pris Vekst 2025 $ 1.75 0.00%

2026 $ 1.8375 5.00%

2027 $ 1.9293 10.25%

2028 $ 2.0258 15.76%

2029 $ 2.1271 21.55%

2030 $ 2.2334 27.63%

2031 $ 2.3451 34.01%

2032 $ 2.4624 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 2.5855 47.75%

2034 $ 2.7148 55.13%

2035 $ 2.8505 62.89%

2036 $ 2.9930 71.03%

2037 $ 3.1427 79.59%

2038 $ 3.2998 88.56%

2039 $ 3.4648 97.99%

2040 $ 3.6381 107.89% Vis mer Kortsiktig GENIUS AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.75 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.7502 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.7516 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.7571 0.41% GENIUS AI (GNUS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GNUS September 21, 2025(I dag) er $1.75 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. GENIUS AI (GNUS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GNUS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.7502 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. GENIUS AI (GNUS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GNUS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.7516 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. GENIUS AI (GNUS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GNUS $1.7571 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende GENIUS AI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 21.69M$ 21.69M $ 21.69M Opplagsforsyning 12.42M 12.42M 12.42M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GNUS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GNUS en sirkulerende forsyning på 12.42M og total markedsverdi på $ 21.69M. Se GNUS livepris

GENIUS AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for GENIUS AI direktepris, er gjeldende pris for GENIUS AI 1.75USD. Den sirkulerende forsyningen av GENIUS AI(GNUS) er 12.42M GNUS , som gir den en markedsverdi på $21,687,357 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.22% $ -0.003964 $ 1.75 $ 1.62

7 dager -0.93% $ -0.016370 $ 1.7644 $ 0.522573

30 dager -1.20% $ -0.021156 $ 1.7644 $ 0.522573 24-timers ytelse De siste 24 timene har GENIUS AI vist en prisbevegelse på $-0.003964 , noe som gjenspeiler en -0.22% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har GENIUS AI handlet på en topp på $1.7644 og en bunn på $0.522573 . Det så en prisendring på -0.93% . Denne nylige trenden viser potensialet til GNUS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har GENIUS AI opplevd en -1.20% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.021156 av dens verdi. Dette indikerer at GNUS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer GENIUS AI (GNUS) prisforutsigelsesmodul? GENIUS AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GNUS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for GENIUS AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GNUS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til GENIUS AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GNUS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GNUS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til GENIUS AI.

Hvorfor er GNUS-prisforutsigelse viktig?

GNUS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GNUS nå? I følge dine forutsigelser vil GNUS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GNUS neste måned? I følge GENIUS AI (GNUS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GNUS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GNUS koste i 2026? Prisen på 1 GENIUS AI (GNUS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNUS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GNUS i 2027? GENIUS AI (GNUS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNUS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GNUS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil GENIUS AI (GNUS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GNUS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil GENIUS AI (GNUS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GNUS koste i 2030? Prisen på 1 GENIUS AI (GNUS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GNUS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GNUS i 2040? GENIUS AI (GNUS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GNUS innen 2040.