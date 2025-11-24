Game Money (GM)-prisforutsigelse (USD)

Få Game Money prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Game Money % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Game Money-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Game Money (GM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Game Money potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000013 i 2025. Game Money (GM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Game Money potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000014 i 2026. Game Money (GM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GM for 2027 $ 0.000014 med en 10.25% vekstrate. Game Money (GM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GM for 2028 $ 0.000015 med en 15.76% vekstrate. Game Money (GM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GM for 2029 $ 0.000016 med en 21.55% vekstrate. Game Money (GM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GM for 2030 $ 0.000017 med en 27.63% vekstrate. Game Money (GM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Game Money potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000028. Game Money (GM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Game Money potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000046. År Pris Vekst 2025 $ 0.000013 0.00%

2026 $ 0.000014 5.00%

2027 $ 0.000014 10.25%

2028 $ 0.000015 15.76%

2029 $ 0.000016 21.55%

2030 $ 0.000017 27.63%

2031 $ 0.000018 34.01%

2032 $ 0.000019 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000020 47.75%

2034 $ 0.000021 55.13%

2035 $ 0.000022 62.89%

2036 $ 0.000023 71.03%

2037 $ 0.000024 79.59%

2038 $ 0.000025 88.56%

2039 $ 0.000026 97.99%

2040 $ 0.000028 107.89% Vis mer Kortsiktig Game Money-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000013 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000013 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000013 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000013 0.41% Game Money (GM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GM November 24, 2025(I dag) er $0.000013 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Game Money (GM) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000013 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Game Money (GM) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000013 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Game Money (GM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GM $0.000013 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Game Money prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K Opplagsforsyning 977.78M 977.78M 977.78M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GM en sirkulerende forsyning på 977.78M og total markedsverdi på $ 13.30K. Se GM livepris

Game Money Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Game Money direktepris, er gjeldende pris for Game Money 0.000013USD. Den sirkulerende forsyningen av Game Money(GM) er 977.78M GM , som gir den en markedsverdi på $13,295.26 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -5.29% $ -0.000000 $ 0.000016 $ 0.000013

30 dager -23.10% $ -0.000003 $ 0.000016 $ 0.000013 24-timers ytelse De siste 24 timene har Game Money vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Game Money handlet på en topp på $0.000016 og en bunn på $0.000013 . Det så en prisendring på -5.29% . Denne nylige trenden viser potensialet til GM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Game Money opplevd en -23.10% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000003 av dens verdi. Dette indikerer at GM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Game Money (GM) prisforutsigelsesmodul? Game Money-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Game Money det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Game Money. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Game Money.

Hvorfor er GM-prisforutsigelse viktig?

GM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GM nå? I følge dine forutsigelser vil GM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GM neste måned? I følge Game Money (GM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GM koste i 2026? Prisen på 1 Game Money (GM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GM i 2027? Game Money (GM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Game Money (GM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Game Money (GM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GM koste i 2030? Prisen på 1 Game Money (GM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GM i 2040? Game Money (GM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GM innen 2040.