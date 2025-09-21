Game Fantasy (GFT)-prisforutsigelse (USD)

Få Game Fantasy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GFT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Game Fantasy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0,00% USD Faktisk Prediksjon Game Fantasy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Game Fantasy potensielt se en vekst på 0,00%. Den kan nå en handelspris på $ 0,010644 i 2025. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Game Fantasy potensielt se en vekst på 5,00%. Den kan nå en handelspris på $ 0,011177 i 2026. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GFT for 2027 $ 0,011735 med en 10,25% vekstrate. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GFT for 2028 $ 0,012322 med en 15,76% vekstrate. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GFT for 2029 $ 0,012938 med en 21,55% vekstrate. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GFT for 2030 $ 0,013585 med en 27,63% vekstrate. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Game Fantasy potensielt se en vekst på 107,89%. Den kan nå en handelspris på $ 0,022129. Game Fantasy (GFT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Game Fantasy potensielt se en vekst på 238,64%. Den kan nå en handelspris på $ 0,036047. År Pris Vekst 2025 $ 0,010644 0,00%

2026 $ 0,011177 5,00%

2027 $ 0,011735 10,25%

2028 $ 0,012322 15,76%

2029 $ 0,012938 21,55%

2030 $ 0,013585 27,63%

2031 $ 0,014265 34,01%

2032 $ 0,014978 40,71% År Pris Vekst 2033 $ 0,015727 47,75%

2034 $ 0,016513 55,13%

2035 $ 0,017339 62,89%

2036 $ 0,018206 71,03%

2037 $ 0,019116 79,59%

2038 $ 0,020072 88,56%

2039 $ 0,021075 97,99%

2040 $ 0,022129 107,89% Vis mer Kortsiktig Game Fantasy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0,010644 0,00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0,010646 0,01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0,010654 0,10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0,010688 0,41% Game Fantasy (GFT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GFT September 21, 2025(I dag) er $0,010644 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Game Fantasy (GFT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GFT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0,010646 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Game Fantasy (GFT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GFT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0,010654 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Game Fantasy (GFT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GFT $0,010688 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Game Fantasy prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 124,87K$ 124,87K $ 124,87K Opplagsforsyning 11,73M 11,73M 11,73M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GFT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0,00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GFT en sirkulerende forsyning på 11,73M og total markedsverdi på $ 124,87K. Se GFT livepris

Game Fantasy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Game Fantasy direktepris, er gjeldende pris for Game Fantasy 0,010644USD. Den sirkulerende forsyningen av Game Fantasy(GFT) er 11,73M GFT , som gir den en markedsverdi på $124.871 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0,23% $ 0 $ 0,010722 $ 0,010169

7 dager -7,64% $ -0,000813 $ 0,012378 $ 0,010153

30 dager -13,87% $ -0,001476 $ 0,012378 $ 0,010153 24-timers ytelse De siste 24 timene har Game Fantasy vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0,23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Game Fantasy handlet på en topp på $0,012378 og en bunn på $0,010153 . Det så en prisendring på -7,64% . Denne nylige trenden viser potensialet til GFT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Game Fantasy opplevd en -13,87% endring, som gjenspeiler omtrent $-0,001476 av dens verdi. Dette indikerer at GFT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Game Fantasy (GFT) prisforutsigelsesmodul? Game Fantasy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GFT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Game Fantasy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GFT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Game Fantasy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GFT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GFT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Game Fantasy.

Hvorfor er GFT-prisforutsigelse viktig?

GFT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GFT nå? I følge dine forutsigelser vil GFT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GFT neste måned? I følge Game Fantasy (GFT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GFT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GFT koste i 2026? Prisen på 1 Game Fantasy (GFT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GFT øke med 0,00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GFT i 2027? Game Fantasy (GFT) er for spådd å øke 0,00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GFT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GFT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Game Fantasy (GFT) se en 0,00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GFT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Game Fantasy (GFT) se en 0,00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GFT koste i 2030? Prisen på 1 Game Fantasy (GFT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GFT øke med 0,00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GFT i 2040? Game Fantasy (GFT) er for spådd å øke 0,00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GFT innen 2040.