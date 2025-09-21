Fourth Star (FSTR)-prisforutsigelse (USD)

Få Fourth Star prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FSTR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Fourth Star % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Fourth Star-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Fourth Star potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026211 i 2025. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Fourth Star potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027522 i 2026. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FSTR for 2027 $ 0.028898 med en 10.25% vekstrate. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FSTR for 2028 $ 0.030343 med en 15.76% vekstrate. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FSTR for 2029 $ 0.031860 med en 21.55% vekstrate. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FSTR for 2030 $ 0.033453 med en 27.63% vekstrate. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Fourth Star potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.054492. Fourth Star (FSTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Fourth Star potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.088761. År Pris Vekst 2025 $ 0.026211 0.00%

2026 $ 0.027522 5.00%

2027 $ 0.028898 10.25%

2028 $ 0.030343 15.76%

2029 $ 0.031860 21.55%

2030 $ 0.033453 27.63%

2031 $ 0.035126 34.01%

2032 $ 0.036882 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.038726 47.75%

2034 $ 0.040662 55.13%

2035 $ 0.042695 62.89%

2036 $ 0.044830 71.03%

2037 $ 0.047072 79.59%

2038 $ 0.049425 88.56%

2039 $ 0.051897 97.99%

2040 $ 0.054492 107.89% Vis mer Kortsiktig Fourth Star-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.026211 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.026215 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.026236 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.026319 0.41% Fourth Star (FSTR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FSTR September 21, 2025(I dag) er $0.026211 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Fourth Star (FSTR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FSTR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.026215 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Fourth Star (FSTR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FSTR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.026236 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Fourth Star (FSTR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FSTR $0.026319 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Fourth Star prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 266.15K$ 266.15K $ 266.15K Opplagsforsyning 10.15M 10.15M 10.15M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste FSTR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FSTR en sirkulerende forsyning på 10.15M og total markedsverdi på $ 266.15K. Se FSTR livepris

Fourth Star Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Fourth Star direktepris, er gjeldende pris for Fourth Star 0.026211USD. Den sirkulerende forsyningen av Fourth Star(FSTR) er 10.15M FSTR , som gir den en markedsverdi på $266,147 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.95% $ 0.000502 $ 0.026211 $ 0.025705

7 dager 24.19% $ 0.006340 $ 0.044811 $ 0.009699

30 dager 254.31% $ 0.066658 $ 0.044811 $ 0.009699 24-timers ytelse De siste 24 timene har Fourth Star vist en prisbevegelse på $0.000502 , noe som gjenspeiler en 1.95% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Fourth Star handlet på en topp på $0.044811 og en bunn på $0.009699 . Det så en prisendring på 24.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til FSTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Fourth Star opplevd en 254.31% endring, som gjenspeiler omtrent $0.066658 av dens verdi. Dette indikerer at FSTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Fourth Star (FSTR) prisforutsigelsesmodul? Fourth Star-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FSTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Fourth Star det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FSTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Fourth Star. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FSTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FSTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Fourth Star.

Hvorfor er FSTR-prisforutsigelse viktig?

FSTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

