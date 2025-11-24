Faith Tribe (FTRB)-prisforutsigelse (USD)

Få Faith Tribe prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FTRB vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp FTRB

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Faith Tribe % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Faith Tribe-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Faith Tribe potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003451 i 2025. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Faith Tribe potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003624 i 2026. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTRB for 2027 $ 0.003805 med en 10.25% vekstrate. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTRB for 2028 $ 0.003995 med en 15.76% vekstrate. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTRB for 2029 $ 0.004195 med en 21.55% vekstrate. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTRB for 2030 $ 0.004405 med en 27.63% vekstrate. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Faith Tribe potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007176. Faith Tribe (FTRB) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Faith Tribe potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011688. År Pris Vekst 2025 $ 0.003451 0.00%

2026 $ 0.003624 5.00%

2027 $ 0.003805 10.25%

2028 $ 0.003995 15.76%

2029 $ 0.004195 21.55%

2030 $ 0.004405 27.63%

2031 $ 0.004625 34.01%

2032 $ 0.004857 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005099 47.75%

2034 $ 0.005354 55.13%

2035 $ 0.005622 62.89%

2036 $ 0.005903 71.03%

2037 $ 0.006198 79.59%

2038 $ 0.006508 88.56%

2039 $ 0.006834 97.99%

2040 $ 0.007176 107.89% Vis mer Kortsiktig Faith Tribe-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003451 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003452 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003455 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003465 0.41% Faith Tribe (FTRB) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FTRB November 24, 2025(I dag) er $0.003451 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Faith Tribe (FTRB) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FTRB, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003452 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Faith Tribe (FTRB) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FTRB, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003455 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Faith Tribe (FTRB) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FTRB $0.003465 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Faith Tribe prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M Opplagsforsyning 2.70B 2.70B 2.70B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste FTRB-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FTRB en sirkulerende forsyning på 2.70B og total markedsverdi på $ 9.32M. Se FTRB livepris

Faith Tribe Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Faith Tribe direktepris, er gjeldende pris for Faith Tribe 0.003451USD. Den sirkulerende forsyningen av Faith Tribe(FTRB) er 2.70B FTRB , som gir den en markedsverdi på $9,324,838 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.96% $ 0 $ 0.003572 $ 0.003438

7 dager -3.60% $ -0.000124 $ 0.004249 $ 0.003445

30 dager -18.78% $ -0.000648 $ 0.004249 $ 0.003445 24-timers ytelse De siste 24 timene har Faith Tribe vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.96% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Faith Tribe handlet på en topp på $0.004249 og en bunn på $0.003445 . Det så en prisendring på -3.60% . Denne nylige trenden viser potensialet til FTRB for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Faith Tribe opplevd en -18.78% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000648 av dens verdi. Dette indikerer at FTRB kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Faith Tribe (FTRB) prisforutsigelsesmodul? Faith Tribe-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FTRB basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Faith Tribe det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FTRB, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Faith Tribe. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FTRB. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FTRB for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Faith Tribe.

Hvorfor er FTRB-prisforutsigelse viktig?

FTRB-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FTRB nå? I følge dine forutsigelser vil FTRB oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FTRB neste måned? I følge Faith Tribe (FTRB)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FTRB-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FTRB koste i 2026? Prisen på 1 Faith Tribe (FTRB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FTRB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FTRB i 2027? Faith Tribe (FTRB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FTRB innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FTRB i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Faith Tribe (FTRB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FTRB i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Faith Tribe (FTRB) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FTRB koste i 2030? Prisen på 1 Faith Tribe (FTRB) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FTRB øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FTRB i 2040? Faith Tribe (FTRB) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FTRB innen 2040. Registrer deg nå