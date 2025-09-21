Evin Token (EVIN)-prisforutsigelse (USD)

Få Evin Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye EVIN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Evin Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Evin Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Evin Token (EVIN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Evin Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009816 i 2025. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Evin Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010307 i 2026. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVIN for 2027 $ 0.010822 med en 10.25% vekstrate. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVIN for 2028 $ 0.011363 med en 15.76% vekstrate. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVIN for 2029 $ 0.011931 med en 21.55% vekstrate. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVIN for 2030 $ 0.012528 med en 27.63% vekstrate. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Evin Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020407. Evin Token (EVIN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Evin Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033241. År Pris Vekst 2025 $ 0.009816 0.00%

Gjeldende Evin Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Opplagsforsyning 945.00K 945.00K 945.00K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste EVIN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har EVIN en sirkulerende forsyning på 945.00K og total markedsverdi på $ 9.28K. Se EVIN livepris

Evin Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Evin Token direktepris, er gjeldende pris for Evin Token 0.009816USD. Den sirkulerende forsyningen av Evin Token(EVIN) er 945.00K EVIN , som gir den en markedsverdi på $9,276.54 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.00% $ 0 $ 0.009046 $ 0.009046

30 dager 10.27% $ 0.001008 $ 0.009046 $ 0.009046 24-timers ytelse De siste 24 timene har Evin Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Evin Token handlet på en topp på $0.009046 og en bunn på $0.009046 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til EVIN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Evin Token opplevd en 10.27% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001008 av dens verdi. Dette indikerer at EVIN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Evin Token (EVIN) prisforutsigelsesmodul? Evin Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EVIN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Evin Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EVIN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Evin Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EVIN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EVIN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Evin Token.

Hvorfor er EVIN-prisforutsigelse viktig?

EVIN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

