Ethena Staked ENA (SENA)-prisforutsigelse (USD)

Få Ethena Staked ENA prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SENA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SENA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ethena Staked ENA % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Ethena Staked ENA-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ethena Staked ENA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.23683 i 2025. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ethena Staked ENA potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.248671 i 2026. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SENA for 2027 $ 0.261105 med en 10.25% vekstrate. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SENA for 2028 $ 0.274160 med en 15.76% vekstrate. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SENA for 2029 $ 0.287868 med en 21.55% vekstrate. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SENA for 2030 $ 0.302261 med en 27.63% vekstrate. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ethena Staked ENA potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.492352. Ethena Staked ENA (SENA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ethena Staked ENA potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.801990. År Pris Vekst 2025 $ 0.23683 0.00%

2026 $ 0.248671 5.00%

2027 $ 0.261105 10.25%

2028 $ 0.274160 15.76%

2029 $ 0.287868 21.55%

2030 $ 0.302261 27.63%

2031 $ 0.317374 34.01%

2032 $ 0.333243 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.349905 47.75%

2034 $ 0.367401 55.13%

2035 $ 0.385771 62.89%

2036 $ 0.405059 71.03%

2037 $ 0.425312 79.59%

2038 $ 0.446578 88.56%

2039 $ 0.468907 97.99%

2040 $ 0.492352 107.89% Vis mer Kortsiktig Ethena Staked ENA-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.23683 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.236862 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.237057 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.237803 0.41% Ethena Staked ENA (SENA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SENA November 24, 2025(I dag) er $0.23683 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ethena Staked ENA (SENA) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SENA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.236862 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ethena Staked ENA (SENA) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SENA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.237057 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ethena Staked ENA (SENA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SENA $0.237803 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ethena Staked ENA prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 228.25M$ 228.25M $ 228.25M Opplagsforsyning 963.77M 963.77M 963.77M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SENA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SENA en sirkulerende forsyning på 963.77M og total markedsverdi på $ 228.25M. Se SENA livepris

Ethena Staked ENA Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ethena Staked ENA direktepris, er gjeldende pris for Ethena Staked ENA 0.23683USD. Den sirkulerende forsyningen av Ethena Staked ENA(SENA) er 963.77M SENA , som gir den en markedsverdi på $228,248,917 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.66% $ 0.006137 $ 0.244413 $ 0.227147

7 dager -12.70% $ -0.030081 $ 0.481272 $ 0.226909

30 dager -50.80% $ -0.120326 $ 0.481272 $ 0.226909 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ethena Staked ENA vist en prisbevegelse på $0.006137 , noe som gjenspeiler en 2.66% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ethena Staked ENA handlet på en topp på $0.481272 og en bunn på $0.226909 . Det så en prisendring på -12.70% . Denne nylige trenden viser potensialet til SENA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ethena Staked ENA opplevd en -50.80% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.120326 av dens verdi. Dette indikerer at SENA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Ethena Staked ENA (SENA) prisforutsigelsesmodul? Ethena Staked ENA-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SENA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ethena Staked ENA det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SENA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ethena Staked ENA. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SENA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SENA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ethena Staked ENA.

Hvorfor er SENA-prisforutsigelse viktig?

SENA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SENA nå? I følge dine forutsigelser vil SENA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SENA neste måned? I følge Ethena Staked ENA (SENA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SENA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SENA koste i 2026? Prisen på 1 Ethena Staked ENA (SENA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SENA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SENA i 2027? Ethena Staked ENA (SENA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SENA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SENA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ethena Staked ENA (SENA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SENA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ethena Staked ENA (SENA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SENA koste i 2030? Prisen på 1 Ethena Staked ENA (SENA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SENA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SENA i 2040? Ethena Staked ENA (SENA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SENA innen 2040. Registrer deg nå