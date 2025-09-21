Edgevana Staked SOL (EDGESOL)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Edgevana Staked SOL % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Edgevana Staked SOL-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Edgevana Staked SOL potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 296.13 i 2025. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Edgevana Staked SOL potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 310.9365 i 2026. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EDGESOL for 2027 $ 326.4833 med en 10.25% vekstrate. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EDGESOL for 2028 $ 342.8074 med en 15.76% vekstrate. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EDGESOL for 2029 $ 359.9478 med en 21.55% vekstrate. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EDGESOL for 2030 $ 377.9452 med en 27.63% vekstrate. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Edgevana Staked SOL potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 615.6330. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Edgevana Staked SOL potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,002.8012. År Pris Vekst 2025 $ 296.13 0.00%

2026 $ 310.9365 5.00%

2027 $ 326.4833 10.25%

2028 $ 342.8074 15.76%

2029 $ 359.9478 21.55%

2030 $ 377.9452 27.63%

2031 $ 396.8425 34.01%

2032 $ 416.6846 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 437.5188 47.75%

2034 $ 459.3948 55.13%

2035 $ 482.3645 62.89%

2036 $ 506.4827 71.03%

2037 $ 531.8069 79.59%

2038 $ 558.3972 88.56%

2039 $ 586.3171 97.99%

2040 $ 615.6330 107.89% Vis mer Kortsiktig Edgevana Staked SOL-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 296.13 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 296.1705 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 296.4139 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 297.3469 0.41% Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for EDGESOL September 21, 2025(I dag) er $296.13 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for EDGESOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $296.1705 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for EDGESOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $296.4139 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for EDGESOL $297.3469 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Edgevana Staked SOL prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Opplagsforsyning 19.68K 19.68K 19.68K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste EDGESOL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har EDGESOL en sirkulerende forsyning på 19.68K og total markedsverdi på $ 3.74M. Se EDGESOL livepris

Edgevana Staked SOL Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Edgevana Staked SOL direktepris, er gjeldende pris for Edgevana Staked SOL 296.13USD. Den sirkulerende forsyningen av Edgevana Staked SOL(EDGESOL) er 19.68K EDGESOL , som gir den en markedsverdi på $3,737,399 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.38% $ 1.13 $ 296.66 $ 257.88

7 dager -0.80% $ -2.3724 $ 309.5589 $ 222.8767

30 dager 34.18% $ 101.2061 $ 309.5589 $ 222.8767 24-timers ytelse De siste 24 timene har Edgevana Staked SOL vist en prisbevegelse på $1.13 , noe som gjenspeiler en 0.38% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Edgevana Staked SOL handlet på en topp på $309.5589 og en bunn på $222.8767 . Det så en prisendring på -0.80% . Denne nylige trenden viser potensialet til EDGESOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Edgevana Staked SOL opplevd en 34.18% endring, som gjenspeiler omtrent $101.2061 av dens verdi. Dette indikerer at EDGESOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Edgevana Staked SOL (EDGESOL) prisforutsigelsesmodul? Edgevana Staked SOL-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EDGESOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Edgevana Staked SOL det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EDGESOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Edgevana Staked SOL. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EDGESOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EDGESOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Edgevana Staked SOL.

Hvorfor er EDGESOL-prisforutsigelse viktig?

EDGESOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i EDGESOL nå? I følge dine forutsigelser vil EDGESOL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for EDGESOL neste måned? I følge Edgevana Staked SOL (EDGESOL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte EDGESOL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 EDGESOL koste i 2026? Prisen på 1 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EDGESOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på EDGESOL i 2027? Edgevana Staked SOL (EDGESOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EDGESOL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for EDGESOL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Edgevana Staked SOL (EDGESOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for EDGESOL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Edgevana Staked SOL (EDGESOL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 EDGESOL koste i 2030? Prisen på 1 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EDGESOL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for EDGESOL i 2040? Edgevana Staked SOL (EDGESOL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EDGESOL innen 2040.