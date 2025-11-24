MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Disco By Matt Furie (DISCO) /

Disco By Matt Furie (DISCO)-prisforutsigelse (USD)

Få Disco By Matt Furie prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DISCO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Disco By Matt Furie-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Disco By Matt Furie potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000113 i 2025. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Disco By Matt Furie potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000119 i 2026. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DISCO for 2027 $ 0.000125 med en 10.25% vekstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DISCO for 2028 $ 0.000131 med en 15.76% vekstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DISCO for 2029 $ 0.000138 med en 21.55% vekstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DISCO for 2030 $ 0.000145 med en 27.63% vekstrate. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Disco By Matt Furie potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000236. Disco By Matt Furie (DISCO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Disco By Matt Furie potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000385.

2026 $ 0.000119 5.00%

2027 $ 0.000125 10.25%

2028 $ 0.000131 15.76%

2029 $ 0.000138 21.55%

2030 $ 0.000145 27.63%

2031 $ 0.000152 34.01%

2032 $ 0.000160 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000168 47.75%

2034 $ 0.000176 55.13%

2035 $ 0.000185 62.89%

2036 $ 0.000194 71.03%

2037 $ 0.000204 79.59%

2038 $ 0.000214 88.56%

2039 $ 0.000225 97.99%

2040 $ 0.000236 107.89% Vis mer Kortsiktig Disco By Matt Furie-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000113 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000113 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000114 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000114 0.41% Disco By Matt Furie (DISCO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DISCO November 24, 2025(I dag) er $0.000113 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DISCO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000113 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Disco By Matt Furie (DISCO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DISCO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000114 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Disco By Matt Furie (DISCO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DISCO $0.000114 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Disco By Matt Furie prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 114.11K$ 114.11K $ 114.11K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DISCO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DISCO en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 114.11K. Se DISCO livepris

Disco By Matt Furie Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Disco By Matt Furie direktepris, er gjeldende pris for Disco By Matt Furie 0.000113USD. Den sirkulerende forsyningen av Disco By Matt Furie(DISCO) er 1.00B DISCO , som gir den en markedsverdi på $114,110 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 11.23% $ 0 $ 0.000121 $ 0.000096

7 dager -72.17% $ -0.000082 $ 0.001341 $ 0.000080

30 dager -91.65% $ -0.000104 $ 0.001341 $ 0.000080 24-timers ytelse De siste 24 timene har Disco By Matt Furie vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 11.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Disco By Matt Furie handlet på en topp på $0.001341 og en bunn på $0.000080 . Det så en prisendring på -72.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til DISCO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Disco By Matt Furie opplevd en -91.65% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000104 av dens verdi. Dette indikerer at DISCO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Disco By Matt Furie (DISCO) prisforutsigelsesmodul? Disco By Matt Furie-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DISCO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Disco By Matt Furie det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DISCO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Disco By Matt Furie. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DISCO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DISCO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Disco By Matt Furie.

Hvorfor er DISCO-prisforutsigelse viktig?

DISCO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

