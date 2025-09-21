dHEDGE DAO (DHT)-prisforutsigelse (USD)

Få dHEDGE DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DHT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DHT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på dHEDGE DAO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon dHEDGE DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan dHEDGE DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.185016 i 2025. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan dHEDGE DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.194266 i 2026. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHT for 2027 $ 0.203980 med en 10.25% vekstrate. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHT for 2028 $ 0.214179 med en 15.76% vekstrate. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHT for 2029 $ 0.224888 med en 21.55% vekstrate. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHT for 2030 $ 0.236132 med en 27.63% vekstrate. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på dHEDGE DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.384634. dHEDGE DAO (DHT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på dHEDGE DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.626529. År Pris Vekst 2025 $ 0.185016 0.00%

2026 $ 0.194266 5.00%

2027 $ 0.203980 10.25%

2028 $ 0.214179 15.76%

2029 $ 0.224888 21.55%

2030 $ 0.236132 27.63%

2031 $ 0.247939 34.01%

2032 $ 0.260336 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.273352 47.75%

2034 $ 0.287020 55.13%

2035 $ 0.301371 62.89%

2036 $ 0.316440 71.03%

2037 $ 0.332262 79.59%

2038 $ 0.348875 88.56%

2039 $ 0.366319 97.99%

2040 $ 0.384634 107.89% Vis mer Kortsiktig dHEDGE DAO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.185016 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.185041 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.185193 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.185776 0.41% dHEDGE DAO (DHT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DHT September 21, 2025(I dag) er $0.185016 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. dHEDGE DAO (DHT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DHT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.185041 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. dHEDGE DAO (DHT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DHT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.185193 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. dHEDGE DAO (DHT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DHT $0.185776 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende dHEDGE DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Opplagsforsyning 54.37M 54.37M 54.37M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DHT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DHT en sirkulerende forsyning på 54.37M og total markedsverdi på $ 10.06M. Se DHT livepris

dHEDGE DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for dHEDGE DAO direktepris, er gjeldende pris for dHEDGE DAO 0.185016USD. Den sirkulerende forsyningen av dHEDGE DAO(DHT) er 54.37M DHT , som gir den en markedsverdi på $10,060,074 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.16% $ 0.003907 $ 0.185994 $ 0.181025

7 dager 3.79% $ 0.007010 $ 0.186661 $ 0.138711

30 dager 16.56% $ 0.030631 $ 0.186661 $ 0.138711 24-timers ytelse De siste 24 timene har dHEDGE DAO vist en prisbevegelse på $0.003907 , noe som gjenspeiler en 2.16% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har dHEDGE DAO handlet på en topp på $0.186661 og en bunn på $0.138711 . Det så en prisendring på 3.79% . Denne nylige trenden viser potensialet til DHT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har dHEDGE DAO opplevd en 16.56% endring, som gjenspeiler omtrent $0.030631 av dens verdi. Dette indikerer at DHT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer dHEDGE DAO (DHT) prisforutsigelsesmodul? dHEDGE DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DHT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for dHEDGE DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DHT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til dHEDGE DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DHT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DHT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til dHEDGE DAO.

Hvorfor er DHT-prisforutsigelse viktig?

DHT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DHT nå? I følge dine forutsigelser vil DHT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DHT neste måned? I følge dHEDGE DAO (DHT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DHT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DHT koste i 2026? Prisen på 1 dHEDGE DAO (DHT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DHT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DHT i 2027? dHEDGE DAO (DHT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DHT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DHT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil dHEDGE DAO (DHT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DHT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil dHEDGE DAO (DHT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DHT koste i 2030? Prisen på 1 dHEDGE DAO (DHT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DHT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DHT i 2040? dHEDGE DAO (DHT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DHT innen 2040. Registrer deg nå