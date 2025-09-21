DFX Finance (DFX)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på DFX Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon DFX Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) DFX Finance (DFX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan DFX Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017747 i 2025. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan DFX Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018634 i 2026. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFX for 2027 $ 0.019566 med en 10.25% vekstrate. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFX for 2028 $ 0.020544 med en 15.76% vekstrate. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFX for 2029 $ 0.021572 med en 21.55% vekstrate. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DFX for 2030 $ 0.022650 med en 27.63% vekstrate. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på DFX Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.036895. DFX Finance (DFX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på DFX Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.060098. År Pris Vekst 2025 $ 0.017747 0.00%

2026 $ 0.018634 5.00%

2027 $ 0.019566 10.25%

2028 $ 0.020544 15.76%

2029 $ 0.021572 21.55%

2030 $ 0.022650 27.63%

2031 $ 0.023783 34.01%

2032 $ 0.024972 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.026220 47.75%

2034 $ 0.027531 55.13%

2035 $ 0.028908 62.89%

2036 $ 0.030353 71.03%

2037 $ 0.031871 79.59%

2038 $ 0.033465 88.56%

2039 $ 0.035138 97.99%

2040 $ 0.036895 107.89% Vis mer Kortsiktig DFX Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.017747 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.017749 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.017764 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.017820 0.41% DFX Finance (DFX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DFX September 21, 2025(I dag) er $0.017747 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. DFX Finance (DFX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DFX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.017749 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. DFX Finance (DFX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DFX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.017764 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. DFX Finance (DFX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DFX $0.017820 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende DFX Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 773.46K$ 773.46K $ 773.46K Opplagsforsyning 43.58M 43.58M 43.58M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DFX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DFX en sirkulerende forsyning på 43.58M og total markedsverdi på $ 773.46K. Se DFX livepris

DFX Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DFX Finance direktepris, er gjeldende pris for DFX Finance 0.017747USD. Den sirkulerende forsyningen av DFX Finance(DFX) er 43.58M DFX , som gir den en markedsverdi på $773,463 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.24% $ 0.000216 $ 0.017732 $ 0.017467

7 dager -5.49% $ -0.000974 $ 0.021418 $ 0.017468

30 dager -17.19% $ -0.003052 $ 0.021418 $ 0.017468 24-timers ytelse De siste 24 timene har DFX Finance vist en prisbevegelse på $0.000216 , noe som gjenspeiler en 1.24% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DFX Finance handlet på en topp på $0.021418 og en bunn på $0.017468 . Det så en prisendring på -5.49% . Denne nylige trenden viser potensialet til DFX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DFX Finance opplevd en -17.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003052 av dens verdi. Dette indikerer at DFX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer DFX Finance (DFX) prisforutsigelsesmodul? DFX Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DFX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DFX Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DFX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DFX Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DFX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DFX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DFX Finance.

Hvorfor er DFX-prisforutsigelse viktig?

DFX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

