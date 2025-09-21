dexie bucks (DBX)-prisforutsigelse (USD)

Få dexie bucks prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DBX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DBX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på dexie bucks % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon dexie bucks-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) dexie bucks (DBX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan dexie bucks potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.071689 i 2025. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan dexie bucks potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.075273 i 2026. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DBX for 2027 $ 0.079037 med en 10.25% vekstrate. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DBX for 2028 $ 0.082988 med en 15.76% vekstrate. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DBX for 2029 $ 0.087138 med en 21.55% vekstrate. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DBX for 2030 $ 0.091495 med en 27.63% vekstrate. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på dexie bucks potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.149036. dexie bucks (DBX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på dexie bucks potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.242764. År Pris Vekst 2025 $ 0.071689 0.00%

2026 $ 0.075273 5.00%

2027 $ 0.079037 10.25%

2028 $ 0.082988 15.76%

2029 $ 0.087138 21.55%

2030 $ 0.091495 27.63%

2031 $ 0.096070 34.01%

2032 $ 0.100873 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.105917 47.75%

2034 $ 0.111213 55.13%

2035 $ 0.116773 62.89%

2036 $ 0.122612 71.03%

2037 $ 0.128743 79.59%

2038 $ 0.135180 88.56%

2039 $ 0.141939 97.99%

2040 $ 0.149036 107.89% Vis mer Kortsiktig dexie bucks-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.071689 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.071698 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.071757 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.071983 0.41% dexie bucks (DBX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DBX September 21, 2025(I dag) er $0.071689 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. dexie bucks (DBX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DBX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.071698 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. dexie bucks (DBX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DBX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.071757 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. dexie bucks (DBX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DBX $0.071983 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende dexie bucks prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 731.01K$ 731.01K $ 731.01K Opplagsforsyning 10.20M 10.20M 10.20M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DBX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DBX en sirkulerende forsyning på 10.20M og total markedsverdi på $ 731.01K. Se DBX livepris

dexie bucks Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for dexie bucks direktepris, er gjeldende pris for dexie bucks 0.071689USD. Den sirkulerende forsyningen av dexie bucks(DBX) er 10.20M DBX , som gir den en markedsverdi på $731,011 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.38% $ -0.001755 $ 0.07413 $ 0.070565

7 dager -11.06% $ -0.007929 $ 0.080805 $ 0.068700

30 dager 3.15% $ 0.002256 $ 0.080805 $ 0.068700 24-timers ytelse De siste 24 timene har dexie bucks vist en prisbevegelse på $-0.001755 , noe som gjenspeiler en -2.38% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har dexie bucks handlet på en topp på $0.080805 og en bunn på $0.068700 . Det så en prisendring på -11.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til DBX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har dexie bucks opplevd en 3.15% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002256 av dens verdi. Dette indikerer at DBX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer dexie bucks (DBX) prisforutsigelsesmodul? dexie bucks-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DBX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for dexie bucks det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DBX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til dexie bucks. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DBX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DBX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til dexie bucks.

Hvorfor er DBX-prisforutsigelse viktig?

DBX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DBX nå? I følge dine forutsigelser vil DBX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DBX neste måned? I følge dexie bucks (DBX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DBX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DBX koste i 2026? Prisen på 1 dexie bucks (DBX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DBX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DBX i 2027? dexie bucks (DBX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DBX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DBX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil dexie bucks (DBX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DBX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil dexie bucks (DBX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DBX koste i 2030? Prisen på 1 dexie bucks (DBX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DBX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DBX i 2040? dexie bucks (DBX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DBX innen 2040. Registrer deg nå