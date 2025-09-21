Delta Exchange (DETO)-prisforutsigelse (USD)

Få Delta Exchange prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DETO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Delta Exchange % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Delta Exchange-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Delta Exchange potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.060018 i 2025. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Delta Exchange potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.063018 i 2026. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DETO for 2027 $ 0.066169 med en 10.25% vekstrate. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DETO for 2028 $ 0.069478 med en 15.76% vekstrate. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DETO for 2029 $ 0.072952 med en 21.55% vekstrate. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DETO for 2030 $ 0.076599 med en 27.63% vekstrate. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Delta Exchange potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.124773. Delta Exchange (DETO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Delta Exchange potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.203242. År Pris Vekst 2025 $ 0.060018 0.00%

2026 $ 0.063018 5.00%

2027 $ 0.066169 10.25%

2028 $ 0.069478 15.76%

2029 $ 0.072952 21.55%

2030 $ 0.076599 27.63%

2031 $ 0.080429 34.01%

2032 $ 0.084451 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.088673 47.75%

2034 $ 0.093107 55.13%

2035 $ 0.097762 62.89%

2036 $ 0.102651 71.03%

2037 $ 0.107783 79.59%

2038 $ 0.113172 88.56%

2039 $ 0.118831 97.99%

2040 $ 0.124773 107.89% Vis mer Kortsiktig Delta Exchange-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.060018 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.060026 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.060075 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.060264 0.41% Delta Exchange (DETO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DETO September 21, 2025(I dag) er $0.060018 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Delta Exchange (DETO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DETO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.060026 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Delta Exchange (DETO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DETO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.060075 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Delta Exchange (DETO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DETO $0.060264 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Delta Exchange prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Opplagsforsyning 96.42M 96.42M 96.42M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DETO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DETO en sirkulerende forsyning på 96.42M og total markedsverdi på $ 5.79M. Se DETO livepris

Delta Exchange Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Delta Exchange direktepris, er gjeldende pris for Delta Exchange 0.060018USD. Den sirkulerende forsyningen av Delta Exchange(DETO) er 96.42M DETO , som gir den en markedsverdi på $5,787,161 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.18% $ 0.000108 $ 0.060023 $ 0.059908

7 dager 5.06% $ 0.003036 $ 0.060562 $ 0.056974

30 dager -0.64% $ -0.000388 $ 0.060562 $ 0.056974 24-timers ytelse De siste 24 timene har Delta Exchange vist en prisbevegelse på $0.000108 , noe som gjenspeiler en 0.18% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Delta Exchange handlet på en topp på $0.060562 og en bunn på $0.056974 . Det så en prisendring på 5.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til DETO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Delta Exchange opplevd en -0.64% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000388 av dens verdi. Dette indikerer at DETO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Delta Exchange (DETO) prisforutsigelsesmodul? Delta Exchange-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DETO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Delta Exchange det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DETO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Delta Exchange. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DETO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DETO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Delta Exchange.

Hvorfor er DETO-prisforutsigelse viktig?

DETO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

