Gjeldende Defi For You prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 105.47K$ 105.47K $ 105.47K Opplagsforsyning 601.42M 601.42M 601.42M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DFY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DFY en sirkulerende forsyning på 601.42M og total markedsverdi på $ 105.47K.

Defi For You Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Defi For You direktepris, er gjeldende pris for Defi For You 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Defi For You(DFY) er 601.42M DFY , som gir den en markedsverdi på $105,467 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -7.68% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -4.17% $ 0 $ 0.000220 $ 0.000182

30 dager -20.41% $ 0 $ 0.000220 $ 0.000182 24-timers ytelse De siste 24 timene har Defi For You vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -7.68% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Defi For You handlet på en topp på $0.000220 og en bunn på $0.000182 . Det så en prisendring på -4.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til DFY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Defi For You opplevd en -20.41% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at DFY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Defi For You (DFY) prisforutsigelsesmodul? Defi For You-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DFY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Defi For You det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DFY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Defi For You. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DFY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DFY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Defi For You.

Hvorfor er DFY-prisforutsigelse viktig?

DFY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

