Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Decentralized Social % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Decentralized Social-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Decentralized Social potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 6.16 i 2025. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Decentralized Social potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 6.4680 i 2026. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESO for 2027 $ 6.7914 med en 10.25% vekstrate. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESO for 2028 $ 7.1309 med en 15.76% vekstrate. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESO for 2029 $ 7.4875 med en 21.55% vekstrate. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESO for 2030 $ 7.8618 med en 27.63% vekstrate. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Decentralized Social potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 12.8061. Decentralized Social (DESO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Decentralized Social potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 20.8599. År Pris Vekst 2025 $ 6.16 0.00%

Gjeldende Decentralized Social prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 64.89M$ 64.89M $ 64.89M Opplagsforsyning 10.53M 10.53M 10.53M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DESO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DESO en sirkulerende forsyning på 10.53M og total markedsverdi på $ 64.89M. Se DESO livepris

Decentralized Social Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Decentralized Social direktepris, er gjeldende pris for Decentralized Social 6.16USD. Den sirkulerende forsyningen av Decentralized Social(DESO) er 10.53M DESO , som gir den en markedsverdi på $64,890,838 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.14% $ -0.008776 $ 6.25 $ 6.11

7 dager -7.65% $ -0.471762 $ 6.5709 $ 5.6923

30 dager 10.30% $ 0.634563 $ 6.5709 $ 5.6923 24-timers ytelse De siste 24 timene har Decentralized Social vist en prisbevegelse på $-0.008776 , noe som gjenspeiler en -0.14% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Decentralized Social handlet på en topp på $6.5709 og en bunn på $5.6923 . Det så en prisendring på -7.65% . Denne nylige trenden viser potensialet til DESO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Decentralized Social opplevd en 10.30% endring, som gjenspeiler omtrent $0.634563 av dens verdi. Dette indikerer at DESO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Decentralized Social (DESO) prisforutsigelsesmodul? Decentralized Social-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DESO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Decentralized Social det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DESO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Decentralized Social. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DESO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DESO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Decentralized Social.

Hvorfor er DESO-prisforutsigelse viktig?

DESO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DESO nå? I følge dine forutsigelser vil DESO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DESO neste måned? I følge Decentralized Social (DESO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DESO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DESO koste i 2026? Prisen på 1 Decentralized Social (DESO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DESO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DESO i 2027? Decentralized Social (DESO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DESO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DESO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Decentralized Social (DESO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DESO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Decentralized Social (DESO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DESO koste i 2030? Prisen på 1 Decentralized Social (DESO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DESO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DESO i 2040? Decentralized Social (DESO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DESO innen 2040.