Basert på forutsigelsen din, kan Danaher xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 221.67 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Danaher xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 232.7535 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHRX for 2027 $ 244.3911 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHRX for 2028 $ 256.6107 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHRX for 2029 $ 269.4412 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DHRX for 2030 $ 282.9133 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Danaher xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 460.8360.

I 2050 kan prisen på Danaher xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 750.6532.