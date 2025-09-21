Cosmic Universe Magick (MAGICK)-prisforutsigelse (USD)

Få Cosmic Universe Magick prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MAGICK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MAGICK

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Cosmic Universe Magick % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Cosmic Universe Magick-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Cosmic Universe Magick potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002751 i 2025. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Cosmic Universe Magick potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002888 i 2026. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAGICK for 2027 $ 0.003033 med en 10.25% vekstrate. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAGICK for 2028 $ 0.003184 med en 15.76% vekstrate. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAGICK for 2029 $ 0.003343 med en 21.55% vekstrate. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAGICK for 2030 $ 0.003511 med en 27.63% vekstrate. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Cosmic Universe Magick potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005719. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Cosmic Universe Magick potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009316. År Pris Vekst 2025 $ 0.002751 0.00%

2026 $ 0.002888 5.00%

2027 $ 0.003033 10.25%

2028 $ 0.003184 15.76%

2029 $ 0.003343 21.55%

2030 $ 0.003511 27.63%

2031 $ 0.003686 34.01%

2032 $ 0.003871 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004064 47.75%

2034 $ 0.004267 55.13%

2035 $ 0.004481 62.89%

2036 $ 0.004705 71.03%

2037 $ 0.004940 79.59%

2038 $ 0.005187 88.56%

2039 $ 0.005446 97.99%

2040 $ 0.005719 107.89% Vis mer Kortsiktig Cosmic Universe Magick-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002751 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002751 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002753 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002762 0.41% Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MAGICK September 21, 2025(I dag) er $0.002751 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Cosmic Universe Magick (MAGICK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MAGICK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002751 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Cosmic Universe Magick (MAGICK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MAGICK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002753 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MAGICK $0.002762 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Cosmic Universe Magick prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 175.77K$ 175.77K $ 175.77K Opplagsforsyning 63.89M 63.89M 63.89M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MAGICK-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MAGICK en sirkulerende forsyning på 63.89M og total markedsverdi på $ 175.77K. Se MAGICK livepris

Cosmic Universe Magick Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Cosmic Universe Magick direktepris, er gjeldende pris for Cosmic Universe Magick 0.002751USD. Den sirkulerende forsyningen av Cosmic Universe Magick(MAGICK) er 63.89M MAGICK , som gir den en markedsverdi på $175,771 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.39% $ -0.000126 $ 0.002890 $ 0.002746

7 dager 10.91% $ 0.000300 $ 0.003219 $ 0.002194

30 dager 26.50% $ 0.000728 $ 0.003219 $ 0.002194 24-timers ytelse De siste 24 timene har Cosmic Universe Magick vist en prisbevegelse på $-0.000126 , noe som gjenspeiler en -4.39% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Cosmic Universe Magick handlet på en topp på $0.003219 og en bunn på $0.002194 . Det så en prisendring på 10.91% . Denne nylige trenden viser potensialet til MAGICK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Cosmic Universe Magick opplevd en 26.50% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000728 av dens verdi. Dette indikerer at MAGICK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Cosmic Universe Magick (MAGICK) prisforutsigelsesmodul? Cosmic Universe Magick-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MAGICK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Cosmic Universe Magick det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MAGICK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Cosmic Universe Magick. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MAGICK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MAGICK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Cosmic Universe Magick.

Hvorfor er MAGICK-prisforutsigelse viktig?

MAGICK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MAGICK nå? I følge dine forutsigelser vil MAGICK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MAGICK neste måned? I følge Cosmic Universe Magick (MAGICK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MAGICK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MAGICK koste i 2026? Prisen på 1 Cosmic Universe Magick (MAGICK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MAGICK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MAGICK i 2027? Cosmic Universe Magick (MAGICK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MAGICK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MAGICK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Cosmic Universe Magick (MAGICK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MAGICK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Cosmic Universe Magick (MAGICK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MAGICK koste i 2030? Prisen på 1 Cosmic Universe Magick (MAGICK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MAGICK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MAGICK i 2040? Cosmic Universe Magick (MAGICK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MAGICK innen 2040. Registrer deg nå