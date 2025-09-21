Chain Guardians (CGG)-prisforutsigelse (USD)

Få Chain Guardians prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CGG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Chain Guardians
%

*Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

Chain Guardians Prisprediksjon
--
----
0.00%
USD
Faktisk
Prediksjon
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 14:08:28 (UTC+8)

Chain Guardians-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2025 (i år)

Basert på forutsigelsen din, kan Chain Guardians potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005298 i 2025.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2026 (neste år)

Basert på forutsigelsen din, kan Chain Guardians potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005563 i 2026.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2027 (om 2 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CGG for 2027 $ 0.005841 med en 10.25% vekstrate.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2028 (om 3 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CGG for 2028 $ 0.006133 med en 15.76% vekstrate.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2029 (om 4 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CGG for 2029 $ 0.006440 med en 21.55% vekstrate.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2030 (om 5 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CGG for 2030 $ 0.006762 med en 27.63% vekstrate.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Chain Guardians potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011015.

Chain Guardians (CGG) prisprognose for 2050 (om 25 år)

I 2050 kan prisen på Chain Guardians potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017942.

År
Pris
Vekst
  • 2025
    $ 0.005298
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005563
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005841
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006133
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006440
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006762
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007100
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007455
    40.71%
År
Pris
Vekst
  • 2033
    $ 0.007828
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008219
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008630
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009062
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009515
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009990
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010490
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011015
    107.89%
Vis mer

Kortsiktig Chain Guardians-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

Dato
Prisforutsigelse
Vekst
  • September 21, 2025(I dag)
    $ 0.005298
    0.00%
  • September 22, 2025(I morgen)
    $ 0.005299
    0.01%
  • September 28, 2025(Denne uken)
    $ 0.005303
    0.10%
  • October 21, 2025(30 dager)
    $ 0.005320
    0.41%
Chain Guardians (CGG) prisforutsigelse i dag

Den forutsette prisen for CGG September 21, 2025(I dag) er $0.005298. Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag.

Chain Guardians (CGG) Prisforutsigelse i morgen

For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CGG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005299. Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne.

Chain Guardians (CGG) Prisforutsigelse denne uken

September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CGG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5%, $0.005303. Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene.

Chain Guardians (CGG) prisforutsigelse 30 dager

Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CGG $0.005320. Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Chain Guardians prisstatistikk

--
----

--

$ 592.89K
$ 592.89K$ 592.89K

111.90M
111.90M 111.90M

--
----

--

Den siste CGG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --.
Videre har CGG en sirkulerende forsyning på 111.90M og total markedsverdi på $ 592.89K.

Chain Guardians Historisk pris

I følge de siste dataene samlet på siden for Chain Guardians direktepris, er gjeldende pris for Chain Guardians 0.005298USD. Den sirkulerende forsyningen av Chain Guardians(CGG) er 111.90M CGG, som gir den en markedsverdi på $592,894.

Periode
Endring(%)
Endring(USD)
Høy
Lav
  • 24 timer
    180.38%
    $ 0.003408
    $ 0.005296
    $ 0.001589
  • 7 dager
    132.76%
    $ 0.007034
    $ 0.005296
    $ 0.001687
  • 30 dager
    39.03%
    $ 0.002068
    $ 0.005296
    $ 0.001687
24-timers ytelse

De siste 24 timene har Chain Guardians vist en prisbevegelse på $0.003408, noe som gjenspeiler en 180.38% endring i verdien.

7-dagers ytelse

I løpet av de siste 7 dagene har Chain Guardians handlet på en topp på $0.005296 og en bunn på $0.001687. Det så en prisendring på 132.76%. Denne nylige trenden viser potensialet til CGG for ytterligere bevegelse i markedet.

30-dagers ytelse

Den siste måneden har Chain Guardians opplevd en 39.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002068 av dens verdi. Dette indikerer at CGG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Chain Guardians (CGG) prisforutsigelsesmodul?

Chain Guardians-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CGG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på.

1. Legg inn vekstprognosen din

Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Chain Guardians det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden.

2. Beregn fremtidig pris

Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CGG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid.

3. Utforsk forskjellige scenarier

Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Chain Guardians. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger.

4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt

Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CGG.

Tekniske indikatorer for prisforutsigelse

For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer:

Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer.

Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold.

Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CGG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase.

Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Chain Guardians.

Hvorfor er CGG-prisforutsigelse viktig?

CGG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):

Er det verdt å investere i CGG nå?
I følge dine forutsigelser vil CGG oppnå -- undefined, noe som gjør det til et token verdt å vurdere.
Hva er prisforutsigelsen for CGG neste måned?
I følge Chain Guardians (CGG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte CGG-prisen nå -- undefined.
Hvor mye vil 1 CGG koste i 2026?
Prisen på 1 Chain Guardians (CGG) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CGG øke med 0.00%, og vil nå -- i 2026.
Hva er den forventede prisen på CGG i 2027?
Chain Guardians (CGG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CGG innen 2027.
Hva er det estimerte prismålet for CGG i 2028?
I følge prisforutsigelsen din, vil Chain Guardians (CGG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028.
Hva er det estimerte prismålet for CGG i 2029?
I følge prisforutsigelsen din, vil Chain Guardians (CGG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029.
Hvor mye vil 1 CGG koste i 2030?
Prisen på 1 Chain Guardians (CGG) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CGG øke med 0.00%, og vil nå -- i 2030.
Hva er prisforutsigelsen for CGG i 2040?
Chain Guardians (CGG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CGG innen 2040.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 14:08:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet publisert på sidene våre for prognoser for kryptopriser er basert på informasjon og tilbakemeldinger gitt til oss av MEXC-brukere og/eller andre tredjepartskilder. Den presenteres for deg på "som den er"-basis kun for informasjons- og illustrative formål, uten noen representasjon eller garanti av noe slag. Det er viktig å merke seg at de presenterte prisanslagene kanskje ikke er nøyaktige og ikke bør behandles som sådan. Fremtidige priser kan avvike betydelig fra de presenterte spådommene, og de bør ikke stoles på for investeringsbeslutninger.

Videre skal dette innholdet ikke tolkes som økonomisk råd, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av noe spesifikt produkt eller tjeneste. MEXC skal ikke være ansvarlig overfor deg på noen måte for tap som du kan pådra deg som et resultat av å referere, bruke og/eller stole på innhold publisert på våre kryptoprisforutsigelsessider. Det er viktig å være klar over at digitale aktivapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Verdien av investeringen din kan både synke og øke, og det er ingen garanti for å få tilbake det opprinnelig investerte beløpet. Til syvende og sist er du alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig prediktor for fremtidig ytelse. Du bør kun investere i produkter du er kjent med og forstår de tilknyttede risikoene. Vurder nøye din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse, og rådfør deg med en uavhengig finansiell rådgiver før du tar investeringsbeslutninger.